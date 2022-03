Informe detecta subejercicio del INE por $1,593 millones

El Instituto Nacional Electoral (INE) tuvo un subejercicio de 1 mil 593.2 millones de pesos en 2021, cifra equivalente al 8% del presupuesto global que le fue asignado ese año, documentó el Órgano Interno de Control (OIC) del órgano autónomo.

En un informe de auditoría, el OIC señaló que ese remanente representa una irregularidad porque se trata de recursos que no se utilizaron, o bien, se les dio un uso diferente al fin original, o se reintegraron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Ana Laura Martínez, directora ejecutiva de Administración del INE, afirmó que el Instituto atenderá las observaciones, pero aseguró que el subejercicio es menor que el que detectó el OIC.

El informe –que fue notificado formalmente a las áreas correspondientes el pasado viernes 4 de marzo—indica que el INE tuvo en 2021 un presupuesto autorizado de 19 mil 593.8 millones de pesos, sin considerar las prerrogativas de los partidos políticos (que fueron de 7 mil 226 millones). Ese gasto ya consideraba un recorte de 870 millones de pesos determinado por la Cámara de Diputados.

A pesar del gasto a la baja, refiere el documento, el árbitro electoral no gastó 1 mil 593.2 millones de pesos de su presupuesto. El OIC detectó que, de ese remanente, 582.9 millones fueron depositados por el INE al Fideicomiso de Pasivo Laboral; 314.3 millones se transfirieron al Fideicomiso de Infraestructura, y los restantes 695.9 millones se reintegraron a la Tesofe.

“Del análisis realizado por este OIC al ejercicio de los recursos durante 2021, se observa que el Instituto no ha logrado cambiar o detener la tendencia de generar importantes montos de recursos disponibles, ya que, a pesar de la reducción mencionada, se identifican más de 1,593.2 millones de pesos que no fueron utilizados por el Instituto conforme a lo mandatado en su presupuesto, situación que plasma la inercia sistemática que provocan remanentes significativos en el ejercicio presupuestal del INE”, indica el reporte.

“Los remanentes presupuestales reales de 2018 a 2021 (...), si bien no violan literalmente ninguna disposición legal, sí dan cuenta de ser recursos que, en la práctica, no se utilizaron; se reintegraron a la Tesofe, o bien, se les dio un destino diferente a lo originalmente planeado”.

El OIC expone que el remanente del árbitro electoral ha ido creciendo al paso de los años, pues en 2018 fue de 719.2 millones de pesos; en 2019 de 518 millones, y en 2020 de 1 mil 187.5 millones.

La titular de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, Ana Laura Martínez, aseguró que los remanentes no han provenido en su totalidad del presupuesto del Instituto, sino de rendimientos o comisiones pagadas por instituciones bancarias, o de las Franquicias Postales de los partidos políticos. Además, dijo que el monto reintegrado a la Tesofe fue menor a los 695.9 millones de pesos detectados por el OIC.

“En el Instituto se reintegraron a la Tesofe, considerando 209.1 millones de pesos que corresponden al rubro de Franquicias Postales y Telegráficas de partidos políticos y de gastos de operación del Instituto, fue un aproximado de 450 millones de pesos lo que se remitió a la Tesofe al cierre del ejercicio 2021”, dijo la funcionaria.

“Nosotros estamos haciendo las aclaraciones respecto de todas las observaciones que nos hace el OIC, lo que menciona en su informe; siempre tomamos con mucha seriedad las recomendaciones, las observaciones, porque todo esto implica también una reflexión sobre nuestra operación, de cómo estamos trabajando. Creo que estamos en tiempo para hacer las aclaraciones”.

En entrevista, Martínez detalló que el Instituto aportó al Fideicomiso de Pasivo Laboral 320 millones de pesos para un programa de retiro voluntario de trabajadores.

“En el ejercicio 2021 hubo un programa especial de retiro, esto con el fin de que, quienes ya cumplen un ciclo en el INE y cumplen con sus prerrequisitos, puedan retirarse, y efectivamente hubo un compromiso de 320 millones de pesos enfocado a este programa especial de retiro, que las instituciones públicas, no sólo el INE, periódicamente también implementan”, detalló.

“Existe un compromiso normativo que establece el propio fideicomiso de realizar un estudio actuarial, y este tiene que ver cuánto tiene o debe tener el Instituto en su fideicomiso para soportar una eventual liquidación total del personal, y el INE, si bien nunca hemos llegado a aportar lo que sugiere el propio estudio actuarial, pues sí tratamos de tener una previsión para lo que tiene que ver con el despido de las personas. Otras instituciones tienen partidas que están soportadas financieramente para el pago de la liquidación; en el caso del INE, para lo que es una liquidación o el retiro de un trabajador que cumple ciertos requisitos, está conformado este fideicomiso”.

Por otro lado, la funcionaria detalló que el Fideicomiso de Infraestructura se utiliza para dar mantenimiento a los inmuebles que posee o alquila el árbitro electoral en todo el país.

“No existe una partida específica para dar mantenimiento a las 300 oficinas distritales, a las 32 Juntas Locales, a los más de 800 módulos de atención ciudadana en el país, y a las oficinas centrales; pues existe un fideicomiso para dar mantenimiento a la infraestructura del Instituto, que si bien no todas son propiedades del INE, sí tenemos la obligación de mantenerlas por lo menos en condiciones óptimas y dignas, por eso es que existen esas aportaciones, y normalmente sí provienen de algunas economías”, explicó.

“Este fideicomiso tiene dos cuentas: la de Infraestructura no son aportaciones del presupuesto del INE, estas son las comisiones que las instituciones financieras dan al INE por la contraprestación de la verificación de la credencial de elector; esto realmente no proviene del presupuesto, es una de las aclaraciones que nosotros también tendremos que hacer al OIC, no es un subejercicio del instituto (...); de los 314 millones de pesos de aportaciones del fideicomiso (detectados por el OIC), te puedo asegurar que no proviene ningún peso del presupuesto del Instituto”.

