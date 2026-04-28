Ingresa ‘El Jardinero’ a la FEMDO tras la detención en Nayarit

Fuerzas Federales ingresaron la noche del 27 de abril a Audias Flores Silva, “El Jardinero”, identificado como uno de los mandos de mayor jerarquía del Cártel Jalisco Nueva Generación, a la sede de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la operación y reconoció públicamente el desempeño de la Secretaría de Marina, responsable del operativo que derivó en la detención.

Flores Silva llegó alrededor de las 20:00 horas a las instalaciones de la FEMDO luego de ser trasladado en helicóptero desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde aterrizó a bordo de un avión de la Armada de México.

Durante su traslado estuvo escoltado por elementos de la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

A través de sus redes sociales, Johnson expresó su reconocimiento a la Semar y calificó la captura como un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en México y en Estados Unidos.

“Reconozco la valentía y precisión de la Secretaría de Marina en la operación que llevó a la detención de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’”, escribió.

“Cuando actuamos con determinación, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum”, añadió.

La detención de Flores Silva se realizó durante la mañana del lunes, en las inmediaciones de la comunidad El Mirador, en el municipio de La Yesca, Nayarit, al término de 19 meses de seguimiento ininterrumpido mediante trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como el intercambio de información con agencias estadounidenses.

El dispositivo de seguridad del objetivo incluía alrededor de 30 vehículos y más de 60 personas armadas, por lo que el Gobierno federal desplegó cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, sistemas de vigilancia aérea, 120 efectivos de acción directa y 400 elementos navales de apoyo.

Cuando las fuerzas navales llegaron al área, los escoltas de “El Jardinero” se dispersaron como maniobra de distracción; sin embargo, el seguimiento aéreo y terrestre localizó a Flores Silva cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe.

Según un comunicado de la Semar, la operación se realizó sin que se efectuara un solo disparo y sin personas fallecidas ni lesionadas.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la captura mediante sus redes sociales.

Flores Silva nació el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, y era identificado además bajo los alias de “El Comandante”, “El Bravo 2”, “Audi” y “El Mata Jefes”, así como con el nombre alterno de Gabriel Raigosa Plascencia.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo catalogó como comandante regional del CJNG y uno de los hombres de mayor confianza de Oseguera Cervantes, con control territorial en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Guerrero, donde coordinaba operaciones de tráfico de drogas, laboratorios clandestinos de metanfetamina y pistas de aterrizaje clandestinas.

Según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, supervisaba camiones de remolque para transportar cocaína desde Centroamérica hasta México y vehículos para distribuir narcóticos a células del CJNG en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

El historial delictivo de Flores Silva abarca más de dos décadas.

En 2002 fue declarado culpable en el Distrito Oeste de Carolina del Norte por narcotráfico y cumplió una condena de cinco años en prisiones de Estados Unidos.

Tras su liberación regresó a México, donde en 2016 fue detenido por su presunta responsabilidad en la emboscada de abril de 2015 en Soyatlán, Jalisco, en la que murieron 15 agentes de la policía mexicana; fue absuelto y quedó en libertad en 2019.

En 2021, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en su lista de personas sancionadas y se emitió una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego.

En mayo de 2025, la DEA emitió una alerta internacional y ofreció hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que facilitara su captura.

Contra Flores Silva pesa también una orden de reaprehensión emitida en 2024 por el delito de homicidio.

En el marco del mismo operativo, García Harfuch informó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron en Zapopan, Jalisco, a César Alejandro, “El Güero Conta”, operador financiero de “El Jardinero”.

Las autoridades lo señalaron por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

También se le atribuye el financiamiento de armamento y medios de transporte aéreos y marítimos para el trasiego de droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Durante el operativo se le aseguró droga, armamento y un vehículo.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, declaró Harfuch.

Tras la detención de Flores Silva, en diversas zonas de Nayarit se registraron balaceras, quemas de negocios y bloqueos en carreteras federales, principalmente en Tecuala y en la zona de Uzeta, al sur de Tepic.

El Gobernador de Nayarit Miguel Ángel Navarro afirmó que el estado se mantenía en calma y que las carreteras, casetas y actividades educativas, comerciales y sociales operaban sin afectaciones, al tiempo que destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales y pidió a la ciudadanía informarse únicamente por canales oficiales.

La captura se produce aproximadamente dos meses después de la muerte de Oseguera Cervantes a manos del Ejército Mexicano en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, y convierte a Flores Silva en el segundo mando de peso del CJNG en caer en ese lapso.