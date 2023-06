Angélica Sánchez Hernández, jueza adscrita al Distrito de Cosamaloapan, en Veracruz, fue reaprehendida, a las 7:26 horas del 16 junio de 2023, en las instalaciones de un hotel de la Ciudad de México, acusada de presuntamente cometer delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, en el proceso 297/2023.

La jueza veracruzana viajó a la capital de la República para solicitar una audiencia con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para explicarle la situación que estaba viviendo tras su primera detención, en la cual acusó tortura de policías y coacción para hacerla disparar un arma.

Sánchez Hernández también participó, el 15 de junio de 2023, en un evento en el Senado de la República, presidido por Ricardo Monreal Ávila, en ese momento presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta y ahora precandidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Horas más tarde, la impartidora de justicia fue ingresada al área de seguridad asignada a las salas orales del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, para determinar su situación jurídica, por parte del juez de control Roberto Santos Maldonado.

En un video que circula a través de las diversas redes sociales, grabado por sus familiares, se observa que personas vestidas de civil, supuestos elementos de la Guardia Nacional (GN), llevan a cabo la detención y suben a Sánchez Hernández una camioneta color blanca, sin rótulos de alguna institución y con placas del Estado de México.

La jueza fue aprehendida por primera vez, el 5 de junio de 2023, en Xalapa, después de que ordenó la liberación de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, un presunto delincuente de “muy alto nivel”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN), mismo que fue detenido y vinculado a proceso, pero al cual Sánchez Hernández le otorgó un amparo para repetir el acto de vinculación a proceso, según lo informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“La jueza de control muy sospechosamente, y eso lo digo a título personal, no sospechosamente, extrañamente, teniendo la libertad de volver a vincularlo, ordena la liberación”, señaló el mandatario estatal veracruzano, durante una conferencia de prensa.

“Ante la sospecha de la comisión de un delito, que lo decida un juez, no creo que no se pueda defender, es jueza, sí sabe defenderse”, añadió García Jiménez, quien no otorgó más detalles respecto a la detención, ya que afirmó que no buscaba interferir en el caso.

Después, el 7 de junio de 2023, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) comunicó que Sánchez Hernández sería liberada, debido a que no había elementos para justificar su prisión preventiva. Sin embargo, en un comunicado, la institución de procuración de justicia veracruzana destacó que continuaría las diligencias contra la jueza, por lo que la investigación no había concluido.

Tras ser liberada, la jueza comentó que la carpeta de investigación contra Itiel “N” no contenía las pruebas necesarias para vincularlo con los dos homicidios que la FGE de Veracruz le imputó, tras su detención en septiembre de 2020. Por ello, dijo que se negó a fabricar pruebas, a pesar de la presión de la presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre

El 16 de junio de 2023, cuestionado por representante de medios locales, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la jueza fue detenida mediante una orden de aprehensión, ejecutada por autoridades federales y estatales.

“La fiscal [Verónica Hernández Giadáns] nos dijo que el día de hoy por la mañana, coordinada con las fuerzas federales, se hizo una detención, la jueza Angélica ‘N’, quien fue quien liberó al narcotraficante ‘Compa Playa’ y eso no puede quedar así”, señaló el gobernador veracruzano.

“Yo insistí que se debe aclarar, respetando sus derechos, y hoy fue detenida, pues, tiene abiertas carpetas de investigación, pero ella se había dado a la fuga y la localizaron en la Ciudad de México y allá fue detenida con una orden de aprehensión, mediante la instrucción de un juez”, explicó García Jimánez.