Ingresan al Altiplano a alcalde morenista de Juchitán

Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, ingresó la noche del 23 de septiembre de 2026 al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 “El Altiplano”, luego de ser detenido por fuerzas federales y estatales como presunto responsable de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) acusó al edil, militante de Morena, de mantener presuntos vínculos con la organización delictiva denominada “Los Cromos”, que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Sánchez Altamirano fue capturado alrededor de las 9:30 horas del mismo día frente a las instalaciones del plantel 243 del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Juchitán de Zaragoza.

Tras la detención, el alcalde fue llevado al aeropuerto de Ciudad Ixtepec, desde donde se le trasladó a la Ciudad de México y, posteriormente, al penal de máxima seguridad del Altiplano.

La FGEO sostuvo que el presidente municipal, en su calidad de actor político-social, participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, debido a su presunta relación y a los nexos estratégicos que mantenía con “Los Cromos”.

“La captura de M.S.A., alias ‘Quetu’, se ejecutó en estricto apego a derecho para dar cumplimiento a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado”, informó la FGEO mediante un comunicado difundido el 23 de septiembre de 2026.

La detención se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión, por lo que el proceso penal contra “Quetu” continuará ante la autoridad judicial correspondiente, que deberá resolver su situación jurídica.