Ingresos mínimos para vivir en ciudades suman 16 meses consecutivos de aumentos en octubre

El costo de la Línea de Pobreza por Ingresos en zonas urbanas —que refleja el valor conjunto de las canastas alimentaria y no alimentaria— suma ya 16 meses consecutivos de aumentos, de acuerdo con el más reciente boletín de Líneas de Pobreza publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En octubre, la LPI urbana se ubicó en 4 mil 759.91 pesos al mes, mientras que en el ámbito rural alcanzó 3 mil 411.88 pesos. Con ello, el indicador para el ámbito urbano continuó su tendencia al alza iniciada en julio de 2024.

Por el contrario, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) —que mide el costo de la canasta alimentaria básica— mostró una ligera contracción mensual de –0.2 por ciento en las zonas urbanas y de –0.4 por ciento en las rurales durante octubre.

Desde julio de 2025, el Inegi asumió la responsabilidad de generar y actualizar estos indicadores, función que antes desempeñaba el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Las líneas de pobreza se actualizan mensualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) e integran bienes y servicios considerados esenciales para el bienestar económico.



Incrementos anuales y factores de incidencia

De acuerdo con los datos del Inegi, los cambios porcentuales anuales de la LPI fueron de 3.6 por ciento en zonas urbanas y 3.1 por ciento en las rurales, variaciones similares o inferiores a la inflación general anual de 3.6 por ciento registrada en octubre.

“El incremento en el ámbito rural fue menor a la inflación general anual, y en el ámbito urbano fue similar”, detalla el boletín.

El análisis histórico muestra que desde julio de 2024 la LPI urbana no ha registrado bajas mensuales. En ese lapso, los aumentos han oscilado entre el 0.06 por ciento de septiembre de 2024 y el 0.40 por ciento reportado en septiembre y octubre de 2025.

En términos anuales, el costo de la canasta alimentaria creció 4.3 por ciento en zonas urbanas, impulsado principalmente por los aumentos en alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca.

“Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar tuvieron una incidencia relativa del 52.5 por ciento, el bistec de res del 20.6 por ciento y la leche pasteurizada de vaca del 12.2 por ciento en el aumento de la canasta alimentaria urbana”, precisa el informe.

En la canasta no alimentaria, los rubros de educación, cultura y recreación (5.7 por ciento), así como vivienda y servicios de conservación (4.1 por ciento), fueron los que más contribuyeron al incremento en las ciudades.



Comportamiento contrastante en zonas rurales

Mientras las áreas urbanas mantienen una racha ininterrumpida de aumentos, las rurales presentan un comportamiento más irregular. Entre enero de 2024 y octubre de 2025, la LPI rural mostró crecimientos intermitentes, con su racha más prolongada —cinco meses consecutivos— entre marzo y julio de 2025.

En agosto se reportó una baja de –0.08 por ciento, seguida de dos incrementos consecutivos en septiembre y octubre. La mayor contracción de la serie ocurrió en febrero de 2024 (–1.01 por ciento), y el repunte más pronunciado en julio del mismo año (1.62 por ciento).

Los productos con mayor incidencia al alza en la canasta alimentaria rural fueron alimentos y bebidas fuera del hogar (7.5 por ciento), bistec de res (19.4 por ciento) y carne molida (17.6 por ciento).



Línea de Pobreza Extrema muestra desaceleración

El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos se situó en 2 mil 450.01 pesos por persona en áreas urbanas y mil 844.15 pesos en las rurales.

En los últimos 22 meses, la canasta alimentaria muestra una tendencia a la baja entre agosto y octubre de 2025, con reducciones mensuales de entre –0.33 por ciento y –0.35 por ciento.

No obstante, entre marzo y julio de este año hubo una racha alcista de cinco meses, con un máximo de 1.67 por ciento en mayo, el segundo incremento más fuerte del periodo.

La mayor alza de toda la serie se registró en julio de 2024 (2.18 por ciento), mientras que la caída más pronunciada fue de –1.51 por ciento en febrero de ese año.



Inflación y precios determinantes

La inflación general anual en octubre fue de 3.6 por ciento, 1.2 puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2024 (4.8 por ciento).

En comparación mensual, el aumento fue de 0.4 por ciento, una leve aceleración frente al promedio de 0.3 por ciento observado entre enero y julio de 2025.

El Inegi destacó que los incrementos en los precios de alimentos y bebidas fuera del hogar, así como de productos cárnicos y lácteos, fueron determinantes en el encarecimiento de las canastas alimentaria y no alimentaria.