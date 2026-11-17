Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales, localizaron e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetamina en los municipios de Elota, Sinaloa, y Tiquicheo, Michoacán, donde aseguraron 2.4 toneladas y mil litros de esa droga sintética.

Según un comunicado del Gabinete de Seguridad, el primer laboratorio fue localizado en el poblado de Tanques, municipio de Elota, Sinaloa, donde las fuerzas federales decomisaron mil litros y 800 kilogramos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilogramos de sustancias de uso dual y diversos materiales empleados en la elaboración de drogas sintéticas. Los otros dos laboratorios se ubicaron en la localidad de Zirúcuaro, municipio de Tiquicheo, Michoacán, donde los marinos asegura­ron mil 600 kilogramos de metanfetamina, 10 mil 830 litros de precursores químicos y cerca de 2 mil kilogramos de sustancias de uso dual. En ese mismo punto decomisaron tanques, reactores, materiales para la fabricación de estupefacientes y dos vehículos.

El Gabinete de Seguridad estimó que la inhabilitación de los tres complejos representa una afectación económica de mil 419 millones 256 mil pesos para las organizaciones criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas. En el comunicado precisó que las instalaciones y los materiales fueron inhabilitados para impedir que volvieran a operar, con lo que se interrumpió la fabricación de millones de dosis destinadas a la distribución. La dependencia añadió que los aseguramientos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

Los operativos se sumaron a una acción realizada el 6 de noviembre del mismo año en el municipio de Atempan, Puebla, donde personal de la SEMAR, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, desmanteló otro laboratorio clandestino y detuvo a dos hombres. Con ambas intervenciones, la SEMAR reportó la inhabilitación de cuatro laboratorios clandestinos en lo que va del mes. Las instancias competentes determinarán la situación jurídica del material asegurado y las líneas de investigación sobre la operación de los complejos.