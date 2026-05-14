Inhabilitan y sancionan a exempleados del Bienestar por sustraer 275 mil pesos

Dos ex empleados del Banco del Bienestar fueron inhabilitados por 10 años y se les impuso una sanción económica por haber sustraído alrededor de 275 mil pesos de las cuentas de beneficiarios de programas sociales, mientras que otro fue inhabilitado por realizar conciliaciones con información no verídica, informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los sancionados fueron identificados como Juan “D”, ex subjefe de área; Orlando “P”, exauxiliar de sucursal; y Marco “M”, ex asistente administrativo.

En un comunicado, la dependencia informó de otro caso en el que Víctor “R”, ex subadministrador de Servicios al Contribuyente del SAT, fue inhabilitado un año por la asignación irregular de citas para trámites utilizando datos personales de contribuyentes que no estaban registrados en el portal oficial de la institución.



Investigaciones de Banco Bienestar y el SAT permitieron acreditar faltas

“Las investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en el Banco del Bienestar (Banbien) permitieron acreditar faltas administrativas graves cometidas por cuatro exservidores públicos”, señaló.

Las personas sancionadas tienen derecho a impugnar.

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público”, señaló en un comunicado.