$!Inicia causa de beatificación del Padre Ignacio Larrañaga, fundador de los Talleres de Oración y Vida

El Padre Ignacio Larrañaga Orbegozo, sacerdote capuchino y fundador de los Talleres de Oración y Vida (TOV), comenzó formalmente su camino hacia los altares. Este 6 de octubre, la Arquidiócesis de Guadalajara (México) abrió la fase diocesana de su causa de beatificación y canonización.

Durante la ceremonia celebrada en la curia arquidiocesana se leyó el nihil obstat (nada impide) del Dicasterio para las Causas de los Santos del Vaticano y el decreto del Cardenal Francio Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, que ordena la apertura del proceso.

En el decreto se recordó que la arquidiócesis tiene la competencia para instruir esta causa, debido a que el Padre Larrañaga falleció en su territorio en 2013.

De acuerdo con la instrucción Sanctorum Mater, que regula el procedimiento diocesano en las causas de los santos, corresponde, como norma general, al obispo de la diócesis donde murió el Siervo de Dios instruir esta etapa del proceso.

“Un incansable buscador de Dios”

Como representante del Cardenal Robles Ortega participó Mons. Fray Juan Manuel Muñoz Curiel, Obispo Auxiliar de Guadalajara, quien durante su intervención recordó al Padre Larrañaga como un “incansable buscador de Dios”.

Además, lo describió como un “místico de nuestro tiempo, que, con su palabra cálida y su profunda experiencia contemplativa, enseñó a millones de personas a orar y a vivir en intimidad con el Padre”.

“Él supo traducir la altísima mística franciscana en un método sencillo y accesible para que el hombre de la calle pudiera encontrarse cara a cara con el Señor”, aseguró Monseñor Muñoz Curiel.

Sin embargo, precisó que, al iniciar este proceso no se busca “elevar a un hombre a los altares para admirarlo de lejos”, sino recordar que el llamado a la sanidad es una “vocación de todo bautizado, como él mismo solía enseñarnos”.

Afirmó que su vida es destacada no porque “careciera de dificultades, sino porque en medio de sus debilidades y de las fatigas de su incansable labor apostólica supo abandonarse con total confianza en las manos del Padre”.

Inspirados en este testimonio, el prelado invitó a los presentes a “salir de la mediocridad espiritual y abrazar con valentía nuestra propia vocación a la santidad” y pidió a Dios que, “si es para su mayor gloria y el bien de la Iglesia, se digne glorificar a su siervo Ignacio”.