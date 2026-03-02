Inicia dispersión del segundo bimestre de la Pensión Bienestar

La Secretaría del Bienestar dio inicio este 2 de marzo con el segundo pago bimestral de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026, en beneficio de adultos mayores de 65 años, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

La Secretaría Ariadna Montiel Reyes dio a conocer el calendario oficial de depósitos en los primeros días del mes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El monto bimestral que recibirán los beneficiarios varía según el programa al que pertenezcan: 6 mil 400 pesos para adultos mayores inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto se incrementó respecto al año anterior —pasó de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos— vinculado al ajuste del salario mínimo; 3 mil 100 pesos para las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años; 3 mil 300 pesos para quienes integran la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; y mil 650 pesos para las madres trabajadoras inscritas en el programa correspondiente. Los depósitos se realizan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario, sin intermediarios.

Según estimaciones de la Secretaría de Bienestar difundidas en medios nacionales, el programa de adultos mayores beneficia a más de 12 millones de personas en todo el País.

La dispersión se llevará a cabo de forma escalonada, conforme al orden alfabético de la letra inicial del primer apellido paterno de cada beneficiario, a fin de evitar la saturación de las sucursales del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar alertó con anterioridad a la ciudadanía sobre la circulación de imágenes no oficiales en redes sociales que simulaban ser el calendario de pagos del Bienestar para marzo de 2026, y aclaró que ninguno de esos materiales contaba con respaldo institucional.

Montiel Reyes reiteró el llamado a los beneficiarios a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la dependencia, del portal www.gob.mx/bienestar y de las redes sociales verificadas de la secretaría.

Según lo establecido por la normativa vigente del Gobierno de México, los beneficiarios que no hayan retirado el dinero el mismo día del depósito pueden utilizarlo en fechas posteriores mediante la tarjeta de débito del Banco del Bienestar para realizar compras en supermercados y establecimientos autorizados.