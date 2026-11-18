MONTERREY, Nuevo León.- El Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia inició este miércoles 18 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, en su Campus Monterrey, con la participación de especialistas nacionales e internacionales que durante dos días analizarán la importancia de invertir en el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida.
Durante la apertura, Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, destacó que la primera infancia representa una oportunidad para transformar a las personas y las comunidades, por lo que llamó a impulsar la investigación aplicada y generar información que contribuya a la construcción de políticas públicas.
Señaló que el Centro de Primera Infancia, creado en 2023 en colaboración con Fundación FEMSA, tiene entre sus objetivos producir conocimiento que pueda presentarse ante gobiernos y sociedades para promover cambios en materia de salud, educación, nutrición y espacios para el desarrollo infantil.
“Estamos convencidos que la investigación aplicada es la única forma de avanzar y transformar”, expresó.
Torre Amione también invitó a los participantes a sumar esfuerzos para que las investigaciones y experiencias compartidas durante el foro se traduzcan en soluciones sostenibles y mejores políticas públicas.
Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, destacó que invertir en los primeros años de vida permite transformar trayectorias, abrir oportunidades y contribuir a sociedades más equitativas y sostenibles.
Explicó que Fundación FEMSA tiene alrededor de 10 años trabajando en esta causa y consideró que el foro se ha convertido en un espacio para compartir experiencias, generar conexiones y construir propuestas desde distintas disciplinas y sectores.
“Nos une la certeza de que la primera infancia sienta las bases del desarrollo humano y representa una de las mejores oportunidades que tenemos para poder transformar de manera positiva nuestras sociedades”, manifestó.
La agenda de este miércoles contempla la conferencia magistral Economía de la primera infancia, retorno sobre la inversión y evidencia de impacto de largo plazo, a cargo de Steven Barnett, director fundador del National Institute for Early Education Research (NIEER) y profesor de Rutgers University.
Posteriormente, se realizará el panel magistral América Latina: Lo aprendido y la distancia que nos queda por recorrer, con la participación de Milagros Nores, de la Universidad de Rutgers; Beatriz Cardoso, del Laboratório de Educação, y Katherine Strasser, de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
El encuentro continuará este 19 de noviembre con actividades enfocadas en los desafíos y oportunidades para fortalecer la atención y el desarrollo integral de la primera infancia.