MONTERREY, Nuevo León.- El Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia inició este miércoles 18 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, en su Campus Monterrey, con la participación de especialistas nacionales e internacionales que durante dos días analizarán la importancia de invertir en el desarrollo de niñas y niños durante sus primeros años de vida. Durante la apertura, Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, destacó que la primera infancia representa una oportunidad para transformar a las personas y las comunidades, por lo que llamó a impulsar la investigación aplicada y generar información que contribuya a la construcción de políticas públicas.





Señaló que el Centro de Primera Infancia, creado en 2023 en colaboración con Fundación FEMSA, tiene entre sus objetivos producir conocimiento que pueda presentarse ante gobiernos y sociedades para promover cambios en materia de salud, educación, nutrición y espacios para el desarrollo infantil. “Estamos convencidos que la investigación aplicada es la única forma de avanzar y transformar”, expresó. Torre Amione también invitó a los participantes a sumar esfuerzos para que las investigaciones y experiencias compartidas durante el foro se traduzcan en soluciones sostenibles y mejores políticas públicas.

Sindy González Tijerina, gerente de Primera Infancia de Fundación FEMSA, destacó que invertir en los primeros años de vida permite transformar trayectorias, abrir oportunidades y contribuir a sociedades más equitativas y sostenibles. Explicó que Fundación FEMSA tiene alrededor de 10 años trabajando en esta causa y consideró que el foro se ha convertido en un espacio para compartir experiencias, generar conexiones y construir propuestas desde distintas disciplinas y sectores. “Nos une la certeza de que la primera infancia sienta las bases del desarrollo humano y representa una de las mejores oportunidades que tenemos para poder transformar de manera positiva nuestras sociedades”, manifestó.



