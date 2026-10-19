$!Inicia la COP 17 de Biodiversidad: la misión es detener la pérdida de ecosistemas del planeta para 2030

Oficialmente comenzó la décimo séptima Convención sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Ereván, en Armenia, en donde por primera vez, ministras y ministros de las 195 países y autoridades ambientales de la Unión Europea revisarán las metas alcanzadas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.

La inauguración oficial de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad estuvo a cargo de Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de la República de Armenia y presidente de la COP 17.

“Tomar acción por la naturaleza” es el llamado que esta edición hace al mundo para intentar desacelerar la degradación del planeta. El ministro de Medio Ambiente de Armenia subrayó en la conferencia de prensa inaugural la importancia de realizar acciones colectivas para evitar riesgos peligrosos para la biodiversidad del planeta.

Astrid Schumacker, secretaria ejecutiva sobre la Convención de la Diversidad Biológica (CBD), subrayó que es importante contar, en esta cumbre, con un financiamiento completo que cubra las necesidades de la naturaleza.