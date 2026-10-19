$!Inicia la COP 17 de Biodiversidad: la misión es detener la pérdida de ecosistemas del planeta para 2030

Oficialmente comenzó la décimo séptima Convención sobre la Diversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Ereván, en Armenia, en donde por primera vez, ministras y ministros de las 195 países y autoridades ambientales de la Unión Europea revisarán las metas alcanzadas en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
La inauguración oficial de la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad estuvo a cargo de Hambardzum Matevosyan, ministro de Medio Ambiente de la República de Armenia y presidente de la COP 17.
“Tomar acción por la naturaleza” es el llamado que esta edición hace al mundo para intentar desacelerar la degradación del planeta. El ministro de Medio Ambiente de Armenia subrayó en la conferencia de prensa inaugural la importancia de realizar acciones colectivas para evitar riesgos peligrosos para la biodiversidad del planeta.
Astrid Schumacker, secretaria ejecutiva sobre la Convención de la Diversidad Biológica (CBD), subrayó que es importante contar, en esta cumbre, con un financiamiento completo que cubra las necesidades de la naturaleza.
Alcances de la Estrategia Nacional de países latinoamericanos
El primer día de actividades de la COP17 estuvo marcado por una agenda activa de grupos de trabajo, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, activistas, comunidades indígenas y juventudes.
Uno de ellos fue el panel que compartieron representantes de Colombia, Brasil, Chile y Ecuador, en el que presentaron algunos hallazgos de sus informes de cada país sobre Biodiversidad y sus Estrategias Nacionales.
Los países destacaron algunas prioridades y alcances que han tenido. Por ejemplo, Chile destacó su trabajo en la clasificación de especies y cómo la Estrategia Nacional se traduce en un plan de acción y monitoreo para el país.
Reconocen metas para alcanzar las 23 metas Kunming-Montreal
Pese a los avances, también existen brechas importantes para alcanzar las 23 metas de desarrollo que marca el Convenio de Biodiversidad Kunming-Montreal en América Latina ante las prioridades, deficiencias y necesidades científicas.
Brasil, por ejemplo, dijo que los datos muchas veces no son nacionales o tienen metodologías distintas, además de contar con una sistematización de dichas cifras para elaborar un reporte.
Otra de las problemáticas que Brasil destacó fue evitar la violencia en el campo y crear más corredores biológicos.
Ecuador, por su parte, destacó las deficiencias que enfrentan al no tener datos meteorológicos, un análisis técnico y la creación de corredores biológicos.
El Acuerdo de Biodiversidad Kunming-Montreal propone un plan de acción para 2030 que se establece a través de 23 metas que responde a tres retos esenciales: reducir las amenazas a la biodiversidad, satisfacer las necesidades de las personas mediante la utilización sostenible y la participación de los beneficios. Además de herramientas y soluciones para la implementación e integración de la biodiversidad en la toma de decisiones de todos los niveles.