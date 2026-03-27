Inicia la Marina Operación Salvavidas en Islas Marías por Semana Santa

NAYARIT._ La Secretaría de Marina activó la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” en Islas Marías, Nayarit, para proteger a vacacionistas.

El despliegue de personal y unidades en playas se extiende del 27 de marzo al 12 de abril, buscando asegurar la integridad de los visitantes.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Marina, la operación se concentra en Playa Chapingo y el Club de Playa, ubicados en Puerto Balleto.

Estas zonas son parte del área de responsabilidad de la Armada de México, que desempeña sus funciones como Guardia Costera para la seguridad marítima.

Este operativo forma parte de la implementación del Plan Marina a nivel nacional.

Cada año, la Secretaría de Marina despliega recursos y personal en los principales destinos turísticos del País para garantizar la seguridad durante periodos vacacionales, especialmente Semana Santa.

La Secretaría de Marina informó que el objetivo principal de la operación es proporcionar seguridad y vigilancia a vacacionistas nacionales e internacionales.

La misión central es salvaguardar la vida humana en el mar, detalló la institución.

En esta temporada, se han desplegado 25 elementos navales, incluyendo almirantes, capitanes, oficiales y marinería. Una unidad de superficie se empleará para rescates en el mar, y cuatro unidades terrestres complementarán la vigilancia y seguridad.

El personal naval lleva a cabo capacitación para brindar apoyo oportuno a la ciudadanía. En este operativo, participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Marías, con personal especializado que acudirá al llamado.

La institución destacó la importancia de observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto respecto al comportamiento del mar y sus niveles de marea.

Como parte del operativo, se instalarán puestos de socorro y rescate. En estos puntos, elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes lo requieran.



EMERGENCIAS

Para atención de emergencias en el mar, el Sector Naval de Islas Marías puso a disposición el número telefónico 814 146 4777 para mensajería de WhatsApp. La Secretaría de Marina comparte el número de contacto 800 627 4621.