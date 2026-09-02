Inicia suspensión de líneas telefónicas con terminación 1: así puedes recuperar tu número

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) continúa el proceso de suspensión gradual de las líneas móviles con terminación 1, esto para aquellos titulares que no hayan cumplido con el registro obligatorio antes del 31 de agosto.

El corte del servicio se ejecutará de forma progresiva a lo largo de 72 horas posteriores a la fecha límite, es decir, a más tardar el 3 de septiembre.

Los usuarios afectados no podrán hacer llamadas salientes, enviar mensajes SMS ni navegar con datos móviles. El sistema únicamente mantendrá abierta la marcación hacia números de emergencia y líneas de atención a clientes.

La inhabilitación no implica la pérdida inmediata o total del número. Las personas que sufrieron el corte cuentan con un plazo de 90 días para realizar un trámite de reactivación antes de que la línea sea dada de baja y reasignada de forma permanente.

Requisitos y pasos para reactivar el servicio

El proceso de registro obliga a todas las personas titulares de una línea de prepago, pospago, planes de renta, contratos corporativos, eSIM y tarjetas SIM compradas antes de enero de 2026. El procedimiento para solicitar la reactivación es idéntico al registro inicial y puede tramitarse por internet o en centros de atención presencial.

Para realizar la vinculación digital se debe ingresar a la plataforma de la compañía telefónica o al portal oficial de la CRT dando clic aquí y seguir estos pasos:

• Ingresar el número celular y autorizar el aviso de privacidad.

• Subir imágenes de ambos lados de una identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

• El sistema pedirá realizar una prueba de vida mediante una fotografía o video corto en tiempo real.

• Esperar la validación automática de la CURP para recibir el folio de confirmación.

La CRT precisó que este mecanismo requiere únicamente una identificación con CURP y que los sistemas no almacenan datos biométricos de los usuarios.

Ante dudas técnicas o fallas en el portal, la dependencia habilitó el número de atención ciudadana 079 con cobertura las 24 horas, el correo dudasvinculacion@crt.gob.mx y sus canales oficiales en redes sociales.

Calendario de suspensiones restantes

El calendario de cortes continúa el 15 de septiembre con la inhabilitación de las líneas con terminación 2. Los usuarios con dígitos posteriores pueden anticipar su registro en las plataformas oficiales para evitar interrupciones en su servicio.

Las siguientes fechas de vencimiento establecidas son:

- Terminación 2: 15 de septiembre

- Terminación 3: 30 de septiembre

- Terminación 4: 15 de octubre

- Terminación 5: 31 de octubre

- Terminación 6: 15 de noviembre

- Terminación 7: 30 de noviembre

- Terminación 8: 15 de diciembre

- Terminación 9: 31 de diciembre