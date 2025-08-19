$!Inician Rutas de la Salud: buscan distribuir más de 15 millones de medicamentos gratuitos en México

El gobierno federal puso en marcha la campaña nacional “Rutas de la Salud”, un nuevo mecanismo logístico con el que busca garantizar el abasto mensual de medicamentos e insumos médicos en las 8,061 Unidades Médicas del IMSS-Bienestar —distribuidas en 23 estados— mediante mil seis rutas que, en su primera semana de operación, entregarán más de 15 millones de piezas de 147 claves de medicamentos y material médico de primer nivel de atención.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que esta estrategia, apoyada por la empresa paraestatal Birmex, se enfocará primeramente en los centros de salud y la próxima semana incluirá hospitales IMSS-Bienestar: “De aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo”, afirmó.

Las Rutas de la Salud comienzan a operar del 19 al 23 de agosto en entidades como Baja California, Campeche, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, entre otras. Desde el arranque, se prevé distribuir 10,497 kits de medicinas e insumos médicos de uso frecuente como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, suplementos vitamínicos y antiparasitarios.

Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó que con la Estrategia 2-30-100 se han realizado 953 mil cirugías y brindado 63.1 millones de consultas de medicina familiar —el 63 % del objetivo anual. Martí Batres, titular del ISSSTE, añadió que esta intervención también permitirá acelerar la realización de cirugías en padecimientos como cataratas, rodilla y próstata.

David Kershenobich, secretario de Salud, aprovechó para advertir sobre los riesgos del consumo excesivo de bebidas azucaradas, asociadas a diabetes y enfermedades cardiovasculares, e informó que se lanzarán campañas preventivas desde la infancia.