INM reporta el regreso de 271 mil mexicanos deportados desde EU

El Gobierno federal informó que recibió a 271 mil 193 mexicanos deportados de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, mediante la estrategia México te Abraza, diseñada para atender a los connacionales repatriados desde el inicio de la actual política migratoria estadounidense.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina, director del Instituto Nacional de Migración, detalló durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que 171 mil 508 connacionales ingresaron por vía terrestre y 99 mil 685 llegaron en 816 vuelos que aterrizaron en 10 aeropuertos del territorio nacional.

Expuso que las estancias migratorias operan bajo una restricción judicial que limita la permanencia a un máximo de 36 horas.

“Tenemos ya también la aplicación de la restricción por parte de la Corte, en donde solamente en las estancias pueden permanecer máximo 36 horas y eso evita que en su momento haya un tema de mayor confinamiento”, expuso.

Céspedes Peregrina sostuvo que el INM aplica un principio de no repetición en sus estancias migratorias, con protocolos de Protección Civil y derechos humanos, además de supervisiones permanentes y aleatorias.

“Hoy en día las estancias tienen otro rostro”, aseguró.

Añadió que la dependencia desplegó a más de 5 mil elementos en el territorio nacional para realizar rescates humanitarios en zonas de riesgo, impedir que los migrantes caigan en manos de la delincuencia organizada y atender los trayectos del tren conocido como La Bestia.

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, informó que la estrategia brindó más de un millón 567 mil servicios a los repatriados, entre los que se contabilizan alimentos, traslados, atención médica, alojamiento y trámites administrativos.

Según las cifras oficiales presentadas, se entregaron 180 mil 42 tarjetas Paisano con 2 mil pesos cada una para gastos de traslado, se realizaron 200 mil 105 traslados a comunidades de origen y se otorgaron 98 mil 698 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La estrategia México te Abraza se implementó a partir del inicio del segundo mandato del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, cuyo endurecimiento de la política migratoria derivó en un incremento sostenido de las repatriaciones hacia territorio mexicano durante los últimos 19 meses.