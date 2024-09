El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la relación entre ambos países podría dañarse si la reforma judicial avanza en los términos que está planteada en la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa para inaugurar la Biblioteca Dolores Huerta en su residencia oficial, el embajador advirtió que las preocupaciones expresadas por él no buscan ignorar la soberanía de México.

“Sí se tienen que hacer reformas para fortalecer la Corte, pero (...) si no se hacen de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo solo como embajador, lo digo por todas las preocupaciones que me están llegando”.

Ken Salazar también aclaró que la relación entre México y Estados Unidos sigue como de costumbre, pese a la “pausa” que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener con su representación como embajador.

“Seguimos trabajando muchísimo con el gobierno de México y lo seguirá haciendo. En la vida diaria trabajamos todos los días, incesantemente”, dijo.

Reiteró su respeto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero aclaró que los jueces que se eligen en Estados Unidos son estatales, mientras que los jueces federales, “que toman las decisiones más difíciles”, no son electos por voto popular.

“Son pocos los que hacen elección directa. Hay que reconocer que son diferentes sistemas”, dijo el embajador.