Inspectores de aguacate de EU recibieron amenazas en Michoacán: Sheinbaum

El Gobierno de Estados Unidos suspendió la exportación de aguacate mexicano tras reportar amenazas contra sus inspectores en Michoacán, confirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con declaraciones de la Mandataria, las agencias estadounidenses tomaron esta determinación de forma imprevista.

Ante ello, anunció que se acordó establecer una mesa de seguridad permanente con el fin de proteger al personal y reactivar el flujo comercial.

Para dimensionar el conflicto, Sheinbaum detalló cómo funciona el esquema de sanidad alimentaria exigido por los acuerdos bilaterales.

Explicó que las revisiones corren a cargo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, pero también participan inspectores mexicanos contratados por agencias de Estados Unidos e inspectores estadounidenses desplegados en el País.

Según reveló la Mandataria, el reporte de amenazas contra algunos de estos elementos específicos fue el argumento del Gobierno estadounidense para detener las actividades de su personal.

Al abordar las condiciones de seguridad en Michoacán, la Presidenta expuso que la vigilancia de las fuerzas federales se concentró prioritariamente en los alrededores de Uruapan, donde, según dijo, se ha registrado una reducción el delito de extorsión.

No obstante, Sheinbaum admitió que, durante el último mes, este delito “ha crecido” en otra zona de la misma región.

Esta crisis delictiva local, de acuerdo con la mandataria, motivó una reunión ya programada con la asociación de productores y empacadores de exportación, la cual coincidió justamente con el veto estadounidense.

En dicha mesa, la Presidenta indicó que participaron mandos de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía para delinear el apoyo de protección al sector.



Pactan resguardo permanente para garantizar exportación de aguacate

Para resolver la suspensión comercial, Sheinbaum informó que instruyó a su Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores, entablar comunicación directa con el Embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson.

Durante una reunión celebrada el viernes, la Presidenta confirmó que se revisaron detalladamente las amenazas que recibieron personas específicas y se acordó proveerles todas las garantías de seguridad necesarias.

La mandataria reiteró que esta mesa de coordinación bilateral continuará operando permanentemente “para garantizar la exportación del aguacate y también que todas las personas tengan seguridad”.



La medida de EU y el reforzamiento de México

El pasado 5 de agosto, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México informó la suspensión temporal de actividades de los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán, luego de que el gobierno estadounidense emitiera una alerta de seguridad que impactaba la operación de los funcionarios encargados de verificar los procesos de exportación de aguacate hacia ese país.

Mediante un comunicado, la asociación señaló que la medida afecta las actividades de los Oficiales Regulatorios de USDA responsables de supervisar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportación.

El aviso fue difundido un día después de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “R1”, señalado como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y a quien autoridades federales identifican como presunto autor intelectual del asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Además, el 1 de agosto, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la captura de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho” o “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Tras esa detención se registraron bloqueos e incendios de vehículos en distintos municipios de Michoacán, por lo que autoridades federales y estatales desplegaron acciones para restablecer las condiciones de seguridad.

Un día después, el 6 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó mil 557 efectivos hacia Michoacán para reforzar las labores de seguridad en las principales zonas productoras de aguacate del estado, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en respuesta al contexto de violencia que ha impactado la cadena de exportación del fruto.

Posteriormente, el 7 de agosto, la Embajada de Estados Unidos informó que se reanundarían parcialmente las actividades de inspección de aguacate en Michoacán, tras alcanzar acuerdos y coordinación continua en materia de seguridad con el gobierno mexicano.

En un comunicado, el embajador Johnson señaló que con base en los compromisos asumidos por autoridades de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y tras realizar una evaluación del sitio, decidieron retomar actividades en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto.