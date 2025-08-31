Instalación de Mesa Directiva de Diputados se posterga; no hay acuerdo entre Morena y PAN

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados federales de Morena, anunció que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no será instalada este domingo 31 de agosto como lo prevé la ley, debido a que no hay un consenso sobre quién será el panista que ocupará la Presidencia de ese órgano legislativo.

“Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva, va a ser hasta los próximos días, no hemos logrado consenso sobre esta situación”, señaló Monreal Ávila luego de tener una reunión interna con su bancada.

La instalación de la nueva Mesa Directiva, que estará vigente entre 2025 y 2026, se ha atorado debido a falta de acuerdos dentro del grupo parlamentario de Morena, que rechaza las cuatro opciones que el PAN propuso para la Presidencia del órgano legislativo.

Al PAN le corresponde la Presidencia de la Mesa Directiva durante el segundo año de actividades de la LXVI Legislatura porque es la segunda fuerza política con más presencia en la Cámara de Diputados.



Propuestas del PAN para ocupar presidencia de Mesa Directiva

Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Germán Martínez y Federico Doring son las propuestas que el PAN hizo para ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva, pero la mayoría de los diputados de Morena ha rechazado estas alternativas.

El artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General prevé que si la Mesa Directiva no queda instalada el 31 de agosto, el Pleno de la Cámara de Diputados tiene hasta el 5 de septiembre para cumplir con este trámite. Si se sobrepasa esa fecha y no hay un acuerdo, el recinto legislativo entraría en un vacío legal.

Ricardo Monreal confió en que la Cámara de Diputados no llegue a ese punto de crisis, y que los acuerdos para instalar la Mesa Directiva se logren antes del 5 de septiembre.

“Tengo confianza en que lo vamos a lograr, lo vamos a llevar a cabo, pero hoy no va a ser fácil. En cambio vamos a tener la sesión para declarar que no hubo condiciones, no se reunió la mayoría calificada y, por lo tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más”, señaló.