Instalan mesa de seguridad para Mundial 2026, en medio de polémica por desbloqueo hotelero de FIFA

El Gobierno Federal y la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) instalaron una mesa de coordinación estratégica de seguridad para preparar el despliegue operativo que resguardará la Copa Mundial de Futbol 2026 en las sedes mexicanas. La reunión fue encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y contó con la participación de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, así como de autoridades de los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

En el encuentro, funcionarios de la FIFA revisaron junto al gabinete de seguridad los protocolos de seguridad y la logística del torneo en las tres sedes nacionales. En el marco de esas mismas acciones preparatorias, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) anunció la realización de ejercicios de vigilancia aérea en Mérida, Yucatán, como parte del refuerzo del control del espacio aéreo en las regiones involucradas en el evento deportivo.

La instalación de la mesa estratégica se produjo en simultáneo con una controversia pública respecto al manejo de reservaciones hoteleras en la capital. Alberto Albarrán Leyva, director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, reveló en entrevista que la FIFA canceló el 40 por ciento de las aproximadamente 2 mil habitaciones que el organismo internacional había bloqueado en distintos hoteles de la capital para los partidos que se disputarán en junio, lo que equivale a alrededor de 800 cuartos, según confirmó con corte al 3 de marzo de 2026.

“El motivo, la razón, pues no la sabemos exactamente, pero lo que sí te puedo decir es que eran aproximadamente de 2 mil habitaciones que se tenían bloqueadas y reservadas por parte de la FIFA con hoteles de la ciudad ya nos cancelaron el 40%. Son aproximadamente unas 800 habitaciones”, declaró Albarrán Leyva.

Sin embargo, Javier Puente, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, ofreció una versión distinta en una conferencia de prensa convocada de forma extraordinaria en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Puente indicó que la cifra real correspondía a alrededor de 1 mil 300 cuartos en entre 15 y 17 hoteles capitalinos, precisó que se trató de un desbloqueo y no de una cancelación formal, ya que las reservas no habían sido completadas, y subrayó que ese volumen representaba apenas el 1.7 por ciento de las 61 mil 330 habitaciones disponibles en la capital.

Puente descartó que el desbloqueo tuviera relación alguna con la situación de violencia registrada en el país en semanas previas, particularmente con los bloqueos carreteros y actos de vandalismo ocurridos en distintos puntos del territorio nacional tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida en febrero de 2026. En el mismo sentido, la propia Asociación de Hoteles de la Ciudad de México señaló en un comunicado que los ajustes respondían a la dinámica normal del mercado turístico, en el que hoteles y agencias bloquean habitaciones con base en expectativas de venta y las liberan cuando estas no se materializan.

“Los desbloqueos de las reservas responden a la dinámica normal del mercado turístico, donde hoteles y agencias de viajes bloquean habitaciones con base en expectativas de venta y, cuando estas no se materializan, los cuartos se liberan nuevamente al mercado”, indicó el organismo. El comunicado precisó además que todas las reservas de la FIFA vinculadas con el hospedaje de selecciones nacionales, prensa internacional y personal del organismo permanecían vigentes.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también salió a desmentir la versión de cancelaciones masivas. “Eso no es así, no hay cancelaciones masivas rumbo al Mundial, eso es muy importante que lo sepamos”, afirmó Brugada Molina, quien calificó las habitaciones en cuestión como “liberaciones” de cuartos y señaló que quienes difundieron la información buscaban afectar la imagen de la capital.

Según estimaciones de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la capital podría alcanzar una ocupación hotelera cercana al 70 por ciento durante la celebración del torneo. Al 4 de marzo de 2026, el nivel de reservaciones registraba un avance del 30 por ciento, con predominio de visitantes internacionales. Para el sector, el desbloqueo de las habitaciones originalmente reservadas por la FIFA representaba además una oportunidad comercial, ya que esos cuartos podrían ofrecerse directamente a los turistas que viajarán para presenciar los cinco partidos previstos en la ciudad.

La controversia se desenvolvió en un contexto de presiones provenientes también del exterior. El 3 de marzo de 2026, Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), declaró desde Washington, D.C., que la capacidad de su país para garantizar un Mundial de futbol seguro se había visto obstaculizada por limitaciones de financiamiento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había señalado el 26 de febrero de 2026 que tanto los turistas como las selecciones participantes podían venir a México con plena confianza, y que el torneo sería una gran celebración para el país.