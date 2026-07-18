Instalan mesas de diálogo sobre planta de gas en Topolobampo, Sinaloa

El Gobierno de México instaló formalmente la primera mesa de diálogo e información respecto al proyecto de la planta de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), ubicada en la Bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa. El encuentro contó con la participación de representantes de comunidades locales, pueblos indígenas, colectivos, organizaciones civiles, la academia y directivos de la empresa.

Este proceso de concertación, que se desarrollará durante los próximos días, tiene como objetivo escuchar y analizar las inquietudes, propuestas y argumentos de todas las partes involucradas para garantizar una toma de decisiones informada.

Al término de la sesión inaugural, Mauricio Rodríguez Alonso, representante del gobierno federal, reconoció la disposición de los asistentes para construir un espacio de intercambio sustentado en la apertura, la transparencia y el respeto.

“Lo que queda claro hoy es que el diálogo es necesario y posible. Derivado de estas mesas podremos adoptar decisiones que trasciendan en beneficio de las comunidades de la Bahía de Ohuira, de la actividad pesquera y del desarrollo de la región de Topolobampo”, expuso Rodríguez Alonso.

¿Qué se acordó?

Durante esta primera jornada se acordó ampliar el análisis de los temas iniciales, con especial énfasis en lo relacionado con las comunidades indígenas, cuya revisión continuará el próximo jueves 23 de julio. Asimismo, se expuso información técnica sobre las características y antecedentes del sitio Ramsar de la Bahía de Ohuira, su reconocimiento como humedal de importancia internacional y la biodiversidad de la zona.

La moderación y conciliación de este primer encuentro estuvo a cargo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), representado por el Maestro Iván Ramos Méndez, coordinador general de Derechos Indígenas.

Calendario de las próximas mesas

Las mesas de trabajo continuarán desarrollándose con la participación de dependencias competentes y especialistas, bajo el siguiente cronograma temático:

18 de julio: Desarrollo de proyectos productivos para la región.

20 de julio: Evaluación de beneficios para la producción agrícola.

21 de julio: Situación actual y condiciones ambientales de la Bahía.

22 de julio: Autorizaciones y obligaciones ambientales.

Con el inicio de estos trabajos, el Gobierno de México reiteró que el proceso busca basarse en evidencia técnica, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la protección del medio ambiente, reafirmando el diálogo permanente como la herramienta para construir acuerdos transparentes e incluyentes.