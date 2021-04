La Unidad de inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda solicitó a una jueza federal que otorgue a la organización civil TOJIL el reconocimiento de la calidad de víctima en los casos abiertos en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y con ello se les permita participar en la investigación y proceso.

Esto luego de que TOJIL promoviera un juicio de amparo ante el juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el que reclama que se le conceda dicha calidad para intervenir en el proceso, algo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a hacer.

Como parte del desahogo de dicha demanda, la jueza solicitó a la UIF que expresara su opinión respecto a la petición de TOJIL. Esto ya que la Unidad de inteligencia Financiera también funge como denunciante y víctima en el proceso abierto contra Lozoya por los sobornos que recibió de la constructora Odebrecht.

La directora General de la UIF envió un oficio de seis páginas a la jueza, al que Animal Político tuvo acceso, en el que expresa su respaldo para que se otorgue el referido reconocimiento a la organización que encabezan las abogadas y activistas Estefanía Medida y Adriana Greaves.

La funcionaria enumera diversos antecedentes y convenciones internacionales que establecen que en los casos de corrupción la víctima es la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, cita un posicionamiento del Grupo Revisor de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción que dice que los individuos, entidades y Estados pueden ser considerados como víctimas de la corrupción.

“Por ello se solicita a la Jueza para que, en el momento en que realice el estudio respecto a la constitucionalidad del acto que se somete a su jurisdicción, tome en consideración que existen elementos suficientes para otorgar la protección a la quejosa (TOJIL) y reconocer el carácter de víctima en la investigación”, indicó la UIF.

Será el próximo 20 de abril cuando se celebre la audiencia en la que comparecerán tanto la organización como la FGR para exponer sus argumentos finales. Posteriormente la jueza tomará la decisión.

La abogada Estefanía Medina subrayó la importancia de que se permita a la sociedad intervenir en este proceso de alto interés, sobre todo ante la opacidad con la que se han llevado no solo las indagatorias sino el proceso penal mismo, cuyas audiencias se realizan a puerta cerrada.

En particular, Medina destacó la importancia de conocer las condiciones en que la Fiscalía ha ido negociando con el ex director de Pemex el criterio de oportunidad que hasta ahora le ha permitido no pisar la cárcel, y que podría derivar incluso en la suspensión de los procesos iniciados en su contra.