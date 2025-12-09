Intentan asesinar a subsecretario de Seguridad de Colima

Hombres armados atacaron este martes 9 de diciembre a Heriberto Ramírez, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, en un intento de homicidio ocurrido en la zona norte de la ciudad de Colima, capital del Estado.

El funcionario estatal resultó herido pero se encuentra en condición estable.

El atentado se registró mientras Ramírez se trasladaba hacia las instalaciones de la SSP para iniciar su jornada laboral.

“Elementos de la Fiscalía General del Estado ya trabajan en el lugar de los hechos recopilando indicios y datos de prueba”, informó la dependencia de seguridad estatal.

La Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Colima condenó el atentado y expresó su preocupación hacia el funcionario herido y sus familiares.