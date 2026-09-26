Intercepta Marina dos yates con 45 mexicanos rumbo a Estados Unidos

La Secretaría de Marina interceptó a 45 personas de nacionalidad mexicana, entre ellas tres menores de edad, que presuntamente eran trasladadas de manera ilegal hacia Estados Unidos a bordo de dos embarcaciones tipo yate frente a las costas de Ensenada, Baja California.

En la operación, informada el 26 de septiembre de 2026, fueron detenidas cinco personas señaladas por su posible participación en el traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia territorio estadounidense.

Entre los ocupantes de las embarcaciones se localizaron 41 hombres, una mujer y tres menores de edad. Los elementos navales aseguraron además aproximadamente mil 850 litros de diesel distribuidos en 23 bidones, combustible que era transportado en las mismas embarcaciones.

La dependencia federal precisó que la operación derivó de trabajos de inteligencia de la Segunda Zona Naval. Durante un recorrido de vigilancia marítima, elementos de la Armada de México interceptaron los dos yates en inmediaciones de Ensenada y, por la cantidad de personas y el combustible localizado, condujeron las embarcaciones a puerto junto con sus ocupantes.

Una vez en instalaciones navales, personal de Sanidad Naval revisó a las 45 personas y determinó que se encontraban en buen estado de salud.

Posteriormente fueron trasladadas ante la Fiscalía General de la República en Ensenada, instancia que quedó a cargo de las diligencias y de determinar la situación jurídica de los cinco detenidos, quienes permanecen bajo investigación por su posible vínculo con operaciones de traslado ilegal de personas y de hidrocarburos hacia Estados Unidos.

El operativo evidenció el uso de la ruta marítima entre las costas de Baja California y el sur de California para el tráfico de migrantes, en la que las embarcaciones zarpan de territorio mexicano e intentan alcanzar puntos de desembarco en el área de San Diego.

El 6 de julio pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó una embarcación de aproximadamente 6 metros con 11 hombres que se identificaron como mexicanos, a unas dos millas al sur de Point Loma, en San Diego.

El aseguramiento simultáneo de personas y de combustible en las mismas embarcaciones apunta a la convergencia de dos actividades ilícitas en una misma ruta marítima, cuyo alcance definirá la investigación a cargo de la FGR.