$!Interceptan avioneta clandestina con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que autoridades federales detectaron e interceptaron una aeronave clandestina que transportaba cocaína en el estado de Oaxaca, como resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con la Guardia Nacional.
Según el funcionario federal, la aeronave fue ubicada durante labores de monitoreo del espacio aéreo y posteriormente asegurada en un punto de aterrizaje en territorio oaxaqueño, en una acción enmarcada en las operaciones de intercepción aérea que implementa el Gobierno federal contra el tráfico de drogas.
En el lugar se encontraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente.
García Harfuch destacó que el cargamento representaba millones de dosis de droga que presuntamente serían comercializadas en las calles del País.
La SSPC detalló que la detección de la aeronave clandestina formó parte de los mecanismos de vigilancia que mantiene Sedena mediante la Fuerza Aérea Mexicana para identificar vuelos irregulares asociados con el trasiego de narcóticos.
De acuerdo con los reportes oficiales, la coordinación operativa incluyó el seguimiento del aparato hasta su descenso y el despliegue de personal en tierra para asegurar tanto la aeronave como la carga ilícita.
En el sitio también fueron asegurados vehículos utilizados para el transporte de la droga, que quedaron bajo resguardo de las autoridades federales.
García Harfuch señaló en sus redes sociales que el aseguramiento constituyó un golpe relevante contra estructuras dedicadas al tráfico de cocaína mediante vuelos clandestinos. “En el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles”, informó al dar a conocer el resultado del operativo.
Subrayó que este tipo de acciones buscó disminuir la oferta de drogas en territorios donde operan organizaciones criminales.
Fuentes de seguridad indicaron que la detección y aseguramiento de aeronaves ilegales se enmarcó en una estrategia más amplia de intercepción aérea para frenar el tráfico de drogas mediante vuelos clandestinos provenientes principalmente de países de Centro y Sudamérica.
Estas rutas son utilizadas por grupos delictivos para internar cargamentos de cocaína al territorio nacional, aprovechando pistas improvisadas y corredores aéreos de difícil vigilancia.
La operación en Oaxaca se sumó a otros aseguramientos recientes vinculados al trasiego aéreo de narcóticos, una modalidad que ha repuntado frente al reforzamiento de la vigilancia terrestre y marítima por parte de fuerzas federales.
Mandos militares señalaron que el Pacífico constituye uno de los principales puntos de acceso para el trasiego de cocaína hacia México, principalmente mediante rutas marítimas y aéreas que conectan con países productores de Sudamérica.
En este contexto, las autoridades mexicanas han fortalecido la coordinación con otras naciones y con instituciones de Estados Unidos para intercambiar información y ejecutar operaciones conjuntas contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico transnacional.
Estas acciones incluyen el uso de sistemas de vigilancia y control del espacio aéreo, así como operativos combinados en el océano Pacífico para interceptar cargamentos de cocaína en tránsito.