$!Interceptan avioneta clandestina con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que autoridades federales detectaron e interceptaron una aeronave clandestina que transportaba cocaína en el estado de Oaxaca, como resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, en coordinación con la Guardia Nacional. Según el funcionario federal, la aeronave fue ubicada durante labores de monitoreo del espacio aéreo y posteriormente asegurada en un punto de aterrizaje en territorio oaxaqueño, en una acción enmarcada en las operaciones de intercepción aérea que implementa el Gobierno federal contra el tráfico de drogas.

En el lugar se encontraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial competente. García Harfuch destacó que el cargamento representaba millones de dosis de droga que presuntamente serían comercializadas en las calles del País. La SSPC detalló que la detección de la aeronave clandestina formó parte de los mecanismos de vigilancia que mantiene Sedena mediante la Fuerza Aérea Mexicana para identificar vuelos irregulares asociados con el trasiego de narcóticos.

De acuerdo con los reportes oficiales, la coordinación operativa incluyó el seguimiento del aparato hasta su descenso y el despliegue de personal en tierra para asegurar tanto la aeronave como la carga ilícita. En el sitio también fueron asegurados vehículos utilizados para el transporte de la droga, que quedaron bajo resguardo de las autoridades federales. García Harfuch señaló en sus redes sociales que el aseguramiento constituyó un golpe relevante contra estructuras dedicadas al tráfico de cocaína mediante vuelos clandestinos. “En el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles”, informó al dar a conocer el resultado del operativo. Subrayó que este tipo de acciones buscó disminuir la oferta de drogas en territorios donde operan organizaciones criminales.