Interpol emite ficha roja contra Silvano Aureoles, revela gobernador de Michoacán

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja en contra Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán de Ocampo, según lo reveló el actual mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla.

“La situación jurídica del ex gobernador Silvano Aureoles la clarificó el fiscal general de la República [Alejandro Gertz Manero], señalando que su calidad legal en este momento es de prófugo de la justicia, por los delitos que se le imputan”, indicó el actual mandatario michoacano, durante una conferencia de prensa.

Asimismo, Ramírez Bedolla indicó que seguían detenidos cuatro ex funcionarios estatales ligados al caso, mientras que “se han girado fichas rojas ante la Interpol de los demás implicados, entre ellos el ex gobernador”.

El 1 de marzo de 2025 se supo, a través de diversos medios nacionales, de la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Michoacán, así como la detención de ex funcionarios de su Gobierno. El día 7 del mismo mes y año, un juez federal vinculó a proceso a cuatro de sus ex colaboradores.

Tras una audiencia de 21 horas y media, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a los imputados por los delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Los procesados fueron Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas y Administración; Antonio Bernal Bustamante, ex secretario de Seguridad Pública; y Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado Murillo, ex delegados administrativos de la SSP de Michoacán.

Aureoles Conejo es acusado de su presunta participación en una red de corrupción que efectuó un desfalco de tres mil 412 millones 164 mil 310 pesos al Gobierno estatal, a través de la adjudicación directa de contratos en beneficio de la empresa Inmobiliaria DIP S.A. de C.V.

Durante su Administración, servidores públicos de la Secretaría de Seguridad (SSP) y la Secretaría de Finanzas y Administración estatal orquestaron la compra a sobreprecio de siete propiedades que serían utilizadas como cuarteles policiacos de la Guardia Civil, en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.

Entre las inconsistencias encontradas posteriormente resalta que la Inmobiliaria DIP no pudo comprobar la propiedad de los terrenos en donde se construyeron los cuarteles policiacos. Además, se realizaron múltiples convenios modificatorios de mantenimiento, sin que hubiera evidencia de los servicios.

La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Posteriormente, una jueza emitió órdenes de aprehensión contra distintos ex funcionarios estatales, que habrían formado parte de esta presunta red criminal.

“Es una investigación que viene ya desde hace tiempo por una serie de denuncias por la construcción de una serie de cárceles locales, en las que hubo un evidente peculado de unas enormes dimensiones”, señaló Gertz Manero, el 11 de marzo de 2025.

“El exgobernador, que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía, está siendo seguido con mucha precisión por todo el Gabinete de Seguridad. Tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda”, afirmó el titular de la FGR, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El 3 de marzo de 2025, la mandataria nacional afirmó que la carpeta de investigación contra Aureoles Conejo derivaba de una denuncia presentada años atrás.

“Es un asunto de la Fiscalía desde hace años. Esta carpeta de investigación no es un asunto del Gobierno federal, ni de la Presidenta, ni del Gabinete”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces, no tengo más conocimiento y que sea -pues- la Fiscalía quien informe de esta situación”, comentó Sheinbaum Pardo.