Interpol gira ficha roja contra narcotraficante chino, proveedor de fentanilo del Cártel de Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación

La Interpol emitió el 15 de agosto una ficha roja para perseguir en 196 países a Zhi Dong Zhang, “Brother Wang”, presunto proveedor de fentanilo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, quien escapó el 11 de julio de su prisión domiciliaria en la Ciudad de México, el mismo día que ordenaron una nueva captura en su contra en Estados Unidos, por lavar más de 20 millones de dólares en el sistema bancario.

Autoridades federales citadas por el diario Reforma, confirmaron que la Interpol emitió la ficha de búsqueda con base en la orden de detención provisional librada por el juez de control responsable de su proceso de extradición, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Según los informes recabados por el citado rotativo, desde el día de su fuga, a solicitud de la Fiscalía General de la República, el juez libró la orden de detención con fines de extradición y al día siguiente la Interpol emitió la notificación roja para que fuera localizado y retenido a nivel internacional.

Según lo informó el diario Reforma el 5 de agosto, el 11 de julio la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, en Georgia, giró una nueva aprehensión en su contra por lavado de dinero, pero Dong Zhang escapó, seis días después, por un túnel de un domicilio particular ubicado en la colonia Lomas de Padierna, de la alcaldía Tlalpan, en la que estaba sujeto a prisión domiciliaria, durante su juicio de extradición a Estados Unidos.

Según documentos judiciales, citados por el mismo rotativo, la nueva acusación se basó en una investigación de la DEA, que siguió la pista de tres depósitos por 135 mil dólares a China y descubrió que, entre 2020 y 2021, Dong Zhang blanqueó 20 millones en 170 cuentas bancarias.