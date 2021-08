MÉXICO._ La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) giró este martes una ficha roja para buscar en más de 194 países al empresario Miguel Alemán Magnani, ex vicepresidente de la aerolínea Interjet, acusado de defraudación fiscal, por 66 millones 285 mil 195 pesos.

Según informes del Gobierno Federal, citados por el diario Reforma, dicha notificación de búsqueda fue solicitada por la Interpol-México, con base en la orden de aprehensión librada el pasado 8 de julio pasado por un juez de control de la Ciudad de México.

MIGUEL ALEMÁN ESTÁ EN FRANCIA; NO ESTÁ HUYENDO, AFIRMA SU ABOGADO

Miguel Alemán Magnani salió de México en enero pasado, en un vuelo privado, en búsqueda de inversionistas que aportaran recursos a la aerolínea Interjet y ahora vive en Francia, aseguró, el pasado 13 de julio, Francisco Javier Mondragón Alarcón, abogado del empresario.

“Él salió en enero a Estados Unidos y en Europa está tratando de buscar fondos de inversión para afrontar tanto la situación de Interjet como iniciar nuevos negocios. Claro, tomó una nueva residencia, está en Europa, está en Francia”, declaró el litigante, en entrevista con el diario Reforma.

Mondragón Alarcón sostuvo que el empresario no salió de México para huir de las autoridades mexicanas, ya que en enero pasado no había una acción legal en su contra.

“Tiene domicilio, él está asentado en un lugar, no está corriendo, no está escondiéndose. Está usando sus tarjetas de crédito, él vive una vida normal, no está huyendo de nadie”, comentó el abogado.

Alemán Magnani todavía posee el 10 por ciento de las acciones de Interjet, por lo que sigue buscando recursos para que la compañía salga de los problemas financieros que enfrenta, según afirmó el litigante.

La madre del empresario de 55 años de edad, Christiane Magnani Martel, es francesa por nacimiento, por lo que el ex presidente de Interjet tiene dicha nacionalidad y pasaporte de la Unión Europea. Francia no extradita a sus nacionales y sólo acepta juzgarlos bajo su legislación, siempre y cuando el delito tenga un equivalente en su código.

MIGUEL ALEMÁN MAGNANI SALIÓ DE MÉXICO DESDE ENERO; INM EMITE ALERTA MIGRATORIA

Miguel Alemán Magnani salió de México desde el pasado 31 enero de 2021, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, según lo reportó el pasado 9 de julio, el Instituto Nacional de Migración (INM), el cual emitió una alerta migratoria a nombre del empresario.

Según un comunicado, dicha acción se realizó con el propósito de verificar, registrar e informar a las autoridades de procuración de justicia, respecto a los movimientos de ingreso-salida de Alemán Magnani, a través de los 194 puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional.

“El delito que le imputan a Alemán Magnani no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, razón por la que puede suspender la captura si presenta un amparo, aunque esa facilidad se le daría para que se presente ante el juez de la causa y afronte la imputación penal”, indicó el diario Reforma.

“Por el tipo de delito, el ahora evadido de la justicia también podría solicitar a la Secretaría de Hacienda negociar un acuerdo reparatorio, para que sea retirada la orden de captura, aunque esta posibilidad siempre queda al arbitrio de la autoridad”, agregó el mismo rotativo.

Sin embargo, en una entrevista para El Universal, Francisco Javier Mondragón Alarcón, abogado de la familia Alemán, aseguró que la FGR violó la garantía de audiencia del empresario, ya “nunca” los llamó “para saber que estaba esto antes de solicitar la orden de aprehensión”, según dijo.