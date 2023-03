Accionistas de Grupo Acerero del Norte (GAN) suscribieron un acuerdo para el traspaso de la mayoría accionaria de su filial, Altos Hornos de México SAB de CV (AHMSA), a un grupo de inversionistas extranjeros, para así asegurar la recapitalización y el futuro de la empresa.

Francisco Orduña Mangiola, Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Públicas de AHMSA -siderúrgica con sede en Monclova, Coahuila-, señaló que el documento del convenio firmado por ambas partes, contempla la entrega de 200 millones de dólares como capital de trabajo.

“De ese monto global, los primeros 50 millones de dólares deben ser recibidos en el curso de los próximos 15 días y los 150 millones restantes antes del 15 de mayo del presente año”, indicó Orduña Mangiola, quien detalló que con dicho monto se normalizarían las obligaciones laborales y las operaciones, tanto en las plantas siderúrgicas como en las minas.

“El fin es regresar a la compañía los ingresos propios, en momentos en que los precios del acero en el mercado mundial están en recuperación, asegurar su recapitalización y el desarrollo futuro de la empresa” agregó el vocero de AHMSA, quien también señaló que el acuerdo contiene cláusulas de confidencialidad, que limitan temporalmente revelar más detalles.

Según Orduña Mangiola, hasta concluir el proceso jurídico requerido para su formalización ante diversas instancias y los organismos bursátiles, se podrá conocer mayor información del acuerdo. No obstante, consideró que habrá un beneficio de sus trabajadores y de las comunidades regionales, lo que está asegurado por el grupo de inversionistas seleccionado.

El diario Reforma ha reportado que AHMSA podría ser adquirida por Villacero, Cargill Financial y una triada de fondos no identificados, en una operación cercana a los 500 millones de dólares estadounidenses.

El 16 de febrero de 2023, el vocero de la empresa coahuilense sostuvo que AHSA es viable, ya que su potencial de ventas es de 2 mil millones de dólares anuales y hasta antes del inicio del actual Gobierno Federal, su valor en capital ascendía a 3 mil 500 millones.

“Ciertamente hay pasivos que deberá asumir el comprador, pero éstos alcanzan apenas unos 900 millones de dólares y, precisamente, el objetivo de la venta es cubrir esos pasivos y echar a andar la empresa”, agregó Orduña Mangiola, en entrevista con el diario Reforma.

El vocero de la siderúrgica señaló que la idea es que la capitalización de AHMSA sucediera antes de que finalice el 2023, ya que en noviembre del mismo año, la compañía deberá cubrir el tercer y último pago del acuerdo resarcitorio por la presunta venta fraudulenta de la planta de Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), en el 2014.

Hasta el momento, Altos Hornos de México ha pagado 108 de los 216 millones de dólares estadounidenses que debe entregar a la empresa paraestatal, por concepto de reparación de daño, después de que Alonso Ancira Elizondo, su ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño, fue sentenciado por la venta fraudulenta de la planta Agronitrogenados.

AYUDAMOS A AHMSA, SOLO SI ANCIRA VENDE, ADVIERTE AMLO

El 24 de enero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su Gobierno está en disposición de ayudar a resolver la crisis de AHMSA en Coahuila, pero sólo si Alonso Ancira Elizondo, ex presidente del Consejo de Administración y ex dueño de Altos Hornos de México, vende sus acciones y empresarios responsables invierten dinero “fresco”.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que la finalidad sería mantener y fortalecer la empresa, así como mantener la planta productiva, ya que está produciendo poco y cada vez está peor.

“Si hay un planteamiento serio de que van a participar empresarios, que va a haber, como dicen los técnicos, dinero fresco, que van a invertir con empresarios responsables, si el señor decide vender sus acciones, entregar sus acciones a cambio de las deudas que tiene, nos hace un planteamiento así y empresarios mexicanos responsables quieren participar, claro que ayudamos”, dijo el político tabasqueño.

“Pero tiene que haber una decisión de ese tipo. [Se ayudaría] si se logra un acuerdo de que se va a invertir y que la empresa va a estar manejada por otros empresarios responsables y que el señor entrega sus acciones, vende sus acciones”, agregó el mandatario nacional.

Asimismo, López Obrador advirtió que la empresa también tendría que asumir el compromiso de pagar sus deudas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Pemex y al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aclaró que no se trataría de un “rescate” financiero con recursos públicos.

“Nosotros estamos dispuestos a ayudar y lo hemos hecho, porque la empresa tiene deudas y se les tiene consideraciones para que no se deje sin trabajo a la gente, y además todo lo que significa la región, pero el empresario, el dueño, el señor Ancira tiene que tomar una decisión sobre esto porque está mal administrada la empresa desde hace tiempo”, enfatizó el político tabasqueño.

“No podemos hacer un rescate como se hacía antes, pero si se logra un acuerdo de que se va a invertir y que la empresa va a estar manejada por otros empresarios responsables y que el señor entrega sus acciones, vende sus acciones y hay un compromiso de que van a pagar, entonces nosotros vemos para mantener la planta productiva, para mantener los empleos, para producir”, agregó el presidente.

López Obrador dijo que si Ancira Elizondo colaboraba, se podría resolver la situación de AHMSA sin que el empresario tuviera mayores pérdidas. Además, criticó los vínculos de Altos Hornos de México con políticos locales y acusó que su propietario gastaba en lujos para congraciarse con los Moreira.

“Entonces, ojalá y él pues ayude. Y él puede vivir feliz, sin problemas, porque no es que va a quedar en la calle, no. Y un buen empresario es el que siempre tiene una dimensión social, cívica. Y esa es la mejor forma de enfrentar el problema [...] Y sí, si hay una propuesta seria, lo vemos, pero no vamos a utilizar de manera irresponsable el presupuesto público para un rescate, como se hacía antes, pues”, insistió.

“Estaba muy vinculada al Gobierno, a los políticos, y gastaban mucho, les pagaban los viáticos a los políticos. Este señor [Rubén] Moreira [Valdez], por ejemplo, viajaba en los aviones de la empresa. Y no sólo tenía o tiene un avión, sino varios, una flotilla, aviones de lujo y gastos superfluos”, manifestó.

López Obrador aseguró que esos derroches llevaron a la empresa siderúrgica a la situación que padecía y ejemplificó que algo similar sucedería si un Gobierno malgasta el presupuesto.

“Esa empresa tiene muchísimo futuro, porque la demanda de acero va a ir creciendo. Acaba de pasar una temporada en que el precio del acero estaba arriba. Si él hubiese tomado una decisión, desde hace dos años la empresa ya hubiese salido adelante nada más aprovechando los tiempos de buenos precios del acero”, finalizó el presidente de la República.

AHMSA ES INSOLVENTE; DEBE A CFE, A PEMEX, AL SAT Y AL IMSS, AFIRMA AMLO

El 9 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa Altos Hornos de México se encontraba en una situación de insolvencia, por no decir “en quiebra”, por lo que además de sus adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía tenía pagos pendientes con Pemex, el SAT y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Ya son otras condiciones, es distinto completamente. Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos [...] Tenemos casos especiales. Por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra ‘quiebra’, de Altos Hornos, con deudas en el SAT, en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el IMSS”, dijo el político tabasqueño.

“No hemos solicitado el que se paguen todas estas deudas, porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova [...] Pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer. Lo que nosotros estamos recomendando es que entren nuevos socios, que inviertan y que no se arruine esa empresa”, abundó el mandatario nacional.

NO HABRÁ RESCATE DE AHMSA, QUE PAGUE A CFE, ADVIERTE AMLO

El 6 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su Gobierno no rescataría a la empresa Altos Hornos de México, a la que pidió pagar los adeudos que tenía con la Comisión Federal de Electricidad.

Aunque reconoció que se trataba de una compañía importante y que generaba empleos, el mandatario nacional dejó en claro que no se utilizaría dinero del erario para solucionar los problemas de malos manejos y corrupción que se habían registrado en AHMSA.

“Ojalá que se resuelva este asunto, que el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios y se consolide esa empresa, que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región. Nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no a empresas”, dijo el político tabasqueño.

“Ojalá se llegue a un acuerdo, la CFE tiene que cobrar la luz porque es una empresa pública. Claro no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“No, no voy a interponer denuncia, pero el señor de Altos Hornos era protector de muchos desde la privatización, porque esa era una empresa pública. Son de esas historias muy truculentas del periodo neoliberal, pero yo espero que haya muchos investigadores ahora y que analicen todos estos casos para que las nuevas generaciones los conozcan”, aseveró López Obrador.

El 2 de diciembre de 2022, por falta de pago, la CFE suspendió el suministro de energía eléctrica a la mina Hércules, propiedad de AHMSA. En respuesta, la empresa acusó una “una campaña de agresiones” por parte de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad.

En una carta pública, que firmó Luis Zamudio Miechielsen, director general de AHMSA, aseguró que las empresas de Altos Hornos de México enfrentaban un recrudecimiento de las agresiones, luego de que el Poder Judicial admitió una demanda por daños y perjuicios que interpusieron contra la CFE.

Zamudio Miechielsen señaló que la empresa siderúrgica había dirigido todos sus recursos financieros al pago reparatorio de daños al que se comprometió con Pemex, por el fraude cometido en la venta de la planta de Agronitrogenados.