$!Invertirá gobierno en dos distritos de riego de Sinaloa para mejorar uso de agua

Dos distritos de riego de Sinaloa forman parte de la inversión del Gobierno de México para mejorar la infraestructura y el aprovechamiento del agua.

Las intervenciones forman parte del programa México se Tecnifica, que se realiza por parte de la Comisión Nacional del Agua, en el que estarán actuando en diferentes partes del País.

Seis de los proyectos ya están en marcha y otros 10 están en licitación para este año.

Dos de los que están en marcha son el Distrito de Riego 010 Culiacán-Humaya, que está en Culiacán, y el Distrito de Riego 075 Río Fuerte, en Los Mochis.

El programa general, de 2025 a 2030, contempla una inversión de más de de 60 mil millones de pesos, de los cuales, para este año se están ejecutando 6 mil 782 millones.

En un comunicado, se informó que el Gobierno de México, a través de la Conagua, informó que México se Tecnifica es un programa único en el mundo que vincula el uso eficiente del agua en la agricultura para consumo humano.

Explicó que se intervendrán Distritos de Riego en diferentes puntos del País, de los cuales seis ya están en marcha y 10 en licitación, con una inversión histórica de más de 60 mil millones de pesos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que México se Tecnifica es un programa histórico e inédito que se realiza en acuerdo con los agricultores y tiene el objetivo de recuperar el triple de agua que se consume anualmente en la Ciudad de México y distribuirla en zonas urbanas para garantizar como un derecho el acceso al agua.

“Es un programa muy importante y se ha hecho en colaboración con los agricultores, con los distritos de riego, más de 60 mil millones de pesos en todo el Gobierno para recuperar, vamos a decirlo así, el triple de lo que se consume en un año en la Ciudad de México para poderlo distribuir a las zonas urbanas para que todas las mexicanas y mexicanos puedan tener acceso al agua”, puntualizó en la conferencia matutina.