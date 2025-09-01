Invertirán $90 mil millones en CFE, destaca Sheinbaum

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gracias a las cuatro plantas nuevas de generación eléctrica, comenzaron las licitaciones para los nuevos proyectos de inversión privada en materia energética.

Esto, expuso en su Primer Informe de Gobierno, buscará ayudar al suministro eléctrico, aunada a una inversión de 90 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad, sólo durante 2025.

“Estamos aumentando la capacidad de transmisión de Electricidad del sistema eléctrico nacional con 16 proyectos este año el monto total de la inversión de CFE en 2025 es de 90 mil millones de pesos repito cuando no hay corrupción como en los gobiernos de la transformación alcanza para más cumpliremos con el compromiso de reducción de emisiones para 2030 con 35 por ciento de generación renovable”, comentó.

Asimismo, con una meta de más de 3 millones de apoyos de vivienda al cierre de agosto de 2025, se ha iniciado la construcción de 2449 mil viviendas y, al finalizar 2025, serán 390 mil casas de 60 metros cuadrados.

Sheinbaum Pardo destacó el apoyo para garantizar la vivienda digna.

Además, se construirán 1.7 millones de viviendas con especial atención a las personas de escasos recursos y de grupos vulnerables.

“Nos propusimos construir en este sexenio 1.7 millones de viviendas dignas para el bienestar con créditos muy accesibles para la población cuyos ingresos son menores iguales a dos salarios mínimos; de estas 400 mil serán para familias sin seguridad social, 1.2 millones para derechohabientes, 800 mil apoyos y créditos para mejoramiento de vivienda, a través de las tres instituciones. Además de un millón de escrituras de los créditos y los créditos que otorga el Infonavit para derechohabientes”, indicó.