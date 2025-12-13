Investigación contra Casar por presuntas irregularidades en una pensión fue presentada ante un juez desde septiembre: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la carpeta de investigación abierta contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue presentada ante un juez desde septiembre, derivada de una denuncia de Pemex en 2024 por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión que recibió luego de la muerte de su esposo.

En una publicación difundida este sábado en la red social X, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal analiza el caso conforme a derecho y rechazó que la actuación de la institución responda a motivaciones políticas o instrucciones externas.

“Sobre la información que trascendió sobre una investigación en contra de la presidenta de una asociación civil, la FGR precisa que el Ministerio Público Federal (MPF) analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, señaló la fiscalía.

La dependencia subrayó: “Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”.

La aclaración de la FGR se dio luego de que trascendiera en medios información sobre la investigación y surgieran señalamientos de una posible motivación política, en el contexto del relevo en la titularidad de la institución, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero en noviembre y la posterior designación de Ernestina Godoy por el Senado.

El origen de la investigación

La investigación contra Casar se hizo pública en mayo de 2024, cuando la FGR informó que abrió una carpeta en su contra, así como contra sus dos hijos, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de una pensión derivada del fallecimiento de su esposo, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex.

En una tarjeta informativa, la fiscalía detalló que en abril de 2024 Pemex presentó denuncia contra servidores públicos de dicha empresa y de tres particulares: María ‘N’, Fernanda ‘N’ y Carlos ‘N’, debido a presunta ilicitud en otorgamiento de pensión por la muerte de Carlos ‘N’, y autorizaciones de contenido económico que concedieron los servidores públicos para ese efecto.

La institución señaló que representantes de Pemex fueron citados para precisar las circunstancias de “modo, tiempo y lugar de los hechos referidos”, comparecencia que se realizó el 15 de abril de 2024, fecha en la que se inició formalmente la carpeta de investigación.

El anuncio de la fiscalía ocurrió horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que su gobierno impugnaría la orden de un juez que instruyó a Pemex reintegrar el pago de la pensión por viudez a Casar, luego de que esta fuera suspendida sin notificación previa.

El 16 de mayo de 2024, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo resolvió que Pemex debía continuar pagando la pensión por viudez a Casar. En su resolución, los magistrados señalaron que la suspensión de la pensión fue unilateral y sin notificación, y que la demandante “cuenta con un dictamen por el que se acordó favorablemente su derecho a recibir la pensión de que se trata”.

Acusaciones públicas y filtración de datos

El caso tomó relevancia pública desde el 3 de mayo de 2024, cuando Octavio Romero Oropeza, entonces director general de Pemex, acusó a Casar de un presunto fraude a la petrolera por 31 millones de pesos. De acuerdo con Romero Oropeza, el señalamiento se basaba en que supuestamente se habría hecho pasar la muerte de Carlos Fernando Márquez como “muerte accidental en el trabajo” y no como “suicidio”, con el fin de acceder a la pensión postmortem.

Tras estas acusaciones, la Presidencia de la República difundió en redes sociales documentos con datos personales de Casar, su esposo y sus hijos. Por estos hechos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ahora extinto, inició una investigación de oficio y advirtió posibles incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Defensa de Casar y resoluciones judiciales

El 9 de mayo de 2024, María Amparo Casar respondió públicamente a las acusaciones. “Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudez por la causa de fallecimiento”, afirmó en un mensaje difundido por MCCI.

También negó haber cometido actos ilícitos: “Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años”.