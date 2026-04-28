Investigación no termina con renuncia de Fiscal de Chihuahua, dice Sheinbaum sobre agentes de la CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que la indagatoria sobre la participación de dos presuntos agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua no concluirá con la dimisión del Fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia el 27 de abril tras reconocer “omisiones” e “inconsistencias” en su dependencia respecto a la presencia de extranjeros en dicho operativo.

“No es que haya renunciado ya un servidor público y ahí se termina todo. El pueblo de México tiene derecho a saber la verdad. Entonces, que se hagan todas las investigaciones”, declaró la Presidenta en su conferencia mañanera.

Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República lleva ya el caso como una investigación formal, por lo que el proceso continuará con independencia de los cambios en la Fiscalía estatal.

Jáuregui Moreno, quien asumió el cargo en enero de 2023, señaló que ningún subordinado le informó que entre el 17 y el 19 de abril de 2026 agentes estadounidenses estuvieron presentes en el operativo que resultó en el aseguramiento de seis laboratorios de droga en la Sierra Tarahumara.

En su carta de renuncia, dirigida a la Gobernadora María Eugenia Campos, admitió que “hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas”, lo que, a su juicio, vulneró los mecanismos de control bajo su responsabilidad.

“Por congruencia con mi trayectoria y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo”, precisó.

Minutos antes de que Jáuregui Moreno hiciera pública su renuncia, la Fiscal Wendy Chávez, titular de la unidad especial creada para esclarecer el operativo, identificó a Pedro Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigación, como el responsable de incorporar a los agentes extranjeros al convoy sin reportarlo a mandos superiores.

Chávez indicó que los integrantes de la CIA —dos de los cuales fallecieron junto con un agente ministerial en un accidente automovilístico el 19 de abril horas después del operativo— aparentemente colaboraban de manera extraoficial en la zona desde el 16 de abril y solo interactuaron con Oseguera y elementos de su escolta.

“Existen elementos en la investigación que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, afirmó la funcionaria.

Rechazó que los agentes señalados hubieran estado presentes en reuniones de ministeriales con mandos del Ejército Mexicano en Guachochi previas al operativo.

En el Senado de la República, Morena anticipó que de no presentarse la Gobernadora de Chihuahua a la cita convocada por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia a las 11:00 horas de ese martes, analizaría la posibilidad de dar vista a la FGR por la presunta violación a la soberanía nacional.

El Senador Saúl Monreal, secretario de la Comisión de Justicia, explicó que su bancada esperaría a confirmar la ausencia de la Gobernadora para determinar los siguientes pasos.

“No podemos permitir que quede impune un acto tan grave como fue la injerencia de agentes de la CIA en territorio mexicano en operativos, porque eso vulnera nuestra soberanía y nuestra Constitución”, sostuvo Monreal.

Según reportes, en el PAN indicaron que Maru Campos no asistiría a la cita.

Sheinbaum Pardo subrayó que el eje rector de su postura en el caso es la defensa de la soberanía.

“Lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Lo más importante para nosotros es el respeto a la soberanía de cualquier mexicano y de cualquier Gobierno”, enfatizó.