Investigación por desaparición forzada tambalea posible salida de Javier Duarte de prisión

Una investigación por la desaparición forzada de una persona en la que presuntamente está involucrado Javier Duarte, tambalea la posible salida de prisión del ex gobernador de Veracruz.

En punto de las 9:55 de la mañana dio inicio la continuación de la audiencia en la que una jueza federal revisará si concede el beneficio de libertad condicionada, en la Fiscalía General de la República (FGR) presentó a seis testigos que declararon en contra del ex gobernador.

En total participaron dos fiscales federales y cuatro fiscales de Veracruz, adscritos a la Fiscalía Anticorrupción y Personas Desaparecidas de la entidad, quienes aseguraron, además, que el exgobernador ha tenido mala conducta durante el tiempo que lleva preso.

Sin embargo, tras permitir la declaración de los seis testigos, la jueza Ángela Zamorano Herrera decretó un receso de dos horas y media, previo a pasar a la fase de los alegados finales por parte de la Fiscalía y la defensa de Duarte y se estudie la posible liberación del ex gobernador de Veracruz.

Fiscal asegura que Duarte se negó a presentarse a audiencias por desaparición forzada

Uno de los testigos que acudieron a la audiencia fue la fiscal Denisse Moreno Córdova, de la Fiscalía Especializada en el Delito de Desaparición Forzada de Veracruz, que señaló que durante años Javier Duarte se negó a presentarse a la audiencia inicial por la desaparición forzada de una persona en Veracruz.

Este caso inició tras una denuncia interpuesta contra dos particulares el 16 de abril de 2013, luego de que la familia de un taxista denunció la desaparición de su familiar en Coatepec, Veracruz.

Por este caso, Duarte fue procesado en el 2018 por supuestamente “entorpecer las investigaciones” para dar con el paradero del taxista, mismo que tiempo después fue encontrado muerto.

En la audiencia la fiscal explicó que en seis ocasiones intentaron celebrar la audiencia inicial por este caso, pero que no se pudo debido a que en todas las ocasiones el ex gobernador argumentó problemas de salud o se negaba a salir de su celda.

Por este motivo, el agente del Ministerio Público del caso determinó que iba a hacer uso de la orden de aprehensión que tenía vigente el exfuncionario por este caso, razón por la cual se pudo celebrar finalmente esta audiencia.