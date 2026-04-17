Investigaciones por derrame de Pemex en el Golfo de México continuarán: Segob

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, aseguró que las investigaciones sobre el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México continuarán, pese a que las autoridades federales ya presentaron los primeros hallazgos del caso.

En la conferencia mañanera en sustitución de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien viajó a Barcelona para participar en una cumbre, destacó que la comisión interinstitucional encargada de la contingencia expuso de manera detallada las causas y responsabilidades desde cada área involucrada.

“Como ellos mismos dijeron, las investigaciones y todos los planteamientos continúan, es una cosa que continúa”, afirmó.

Señaló que en la presentación del caso cada dependencia expuso su actuación y los elementos técnicos disponibles. “Claramente, la comisión interinstitucional explicó paso a paso en qué consiste esta problemática y que ellos hablaron cada uno en su especialización, en su responsabilidad”, declaró. Agregó que las autoridades también delinearon las acciones que se implementarán en las semanas siguientes.

”Hicieron planteamientos de cada una de las acciones que van a seguir en estas próximas semanas”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que personal operativo de la empresa ocultó información respecto a una fuga en un oleoducto de 33 pulgadas localizado en la zona de Abkatún Pol Chuc, en el Golfo de México, origen del derrame que contaminó costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, además de zonas costeras de Estados Unidos.

Como consecuencia de las irregularidades detectadas, la empresa petrolera separó a tres funcionarios vinculados con el control de derrames y el manejo de residuos, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó en su contra una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.