Investigan a ‘Los Chapitos’ por presunto control de agua en Sinaloa

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga denuncias sobre una posible cooptación de servicios de agua en Sinaloa por parte de la facción conocida como “Los Chapitos”.

García Harfuch fue cuestionado sobre el presunto control de juntas distritales y organismos operadores de agua en la entidad. El funcionario reconoció que el Gabinete de Seguridad aún no cuenta con información específica para proceder contra los posibles responsables.

“Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata”, señaló el titular de la SSPC.

García Harfuch afirmó que las autoridades federales actuarán si las indagatorias acreditan la participación de integrantes de esa facción del cártel de Sinaloa en el control de los servicios de agua en la entidad.

El funcionario contrastó ese caso con denuncias recibidas en el estado de Durango por extorsión, las cuales, dijo, permitieron una intervención inmediata por parte de las autoridades.

“Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión”, recordó.