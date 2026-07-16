Investigan muerte de seis mujeres en penal de Santa Martha

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) investiga la muerte de seis mujeres que se encontraban bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

A través de un comunicado, el organismo informó que “avanza en la investigación de los casos y mantiene acciones de monitoreo para identificar y atender los factores estructurales relacionados con estos hechos en ese y otros centros de reclusión de la Ciudad de México, así como las posibles responsabilidades de las autoridades”.

La indagatoria se realiza a partir de seis quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales cuatro fueron presentadas por personas peticionarias y dos se iniciaron de oficio. La Segunda Visitaduría General de la CDHCM es la encargada de integrar los expedientes.

Como parte del procedimiento, la Comisión detalló que “realiza visitas semanales a los centros de reclusión, sostiene reuniones periódicas con las autoridades responsables para dar seguimiento a las condiciones de internamiento y a los procesos de ejecución penal, y mantiene comunicación permanente con personas privadas de la libertad y sus familiares”.

El organismo público autónomo señaló que dará seguimiento a los casos con el objeto de “contribuir a la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, prevenir nuevas vulneraciones y, en su caso, emitir las determinaciones que conforme a sus atribuciones resulten procedentes”.



PAN denuncia muertes en penal de Santa Martha

El pasado 6 de julio, la diputada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Olivia Garza, exigió a la Fiscalía de CDMX investigar la posible responsabilidad de autoridades penitenciarias tras la muerte de seis mujeres privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en un lapso de 90 días.

La legisladora presentó una denuncia de hechos para que se esclarezcan los fallecimientos ocurridos entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026. Las mujeres sin vida son Rosa, Vanessa, Viridiana, María Elena, Mónica Valeria y Diana Laura.

Lamentó que, pese a la gravedad de los hechos, el centro penitenciario continúe operando.

“Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal, no puede verse como una estadística más; no es normal, no puede normalizarse y alguien tiene que responder por lo que está pasando en Santa Martha Acatitla”, dijo.