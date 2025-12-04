Invita Sheinbaum a celebrar este sábado los ‘siete años de transformación’

“Aquí en este impresionante mural de Diego Rivera que narra la historia de México, quiero hacer con ustedes una reflexión”, inicia el video donde se ve a Sheinbaum caminando por Palacio Nacional.

En un video dado a conocer hoy por la Presidencia de la República, la Mandataria afirma que pese a las críticas, es momento de celebrar “la democracia y las libertades verdaderas”.

A una “celebración histórica” invitó este jueves la Presidenta Claudia Sheinbaum para este sábado 6 de diciembre desde el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar los siete años de gobiernos de la Cuarta Transformación.

“Este último mes hemos vivido una andanada de campañas, calumnias en contra de lo que representamos. Han inventado una cantidad de cosas tremendas y todo porque somos un movimiento que hoy está en el poder y que nunca nos separamos del pueblo porque gobierno y pueblo somos lo mismo, queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México. La lucha por la democracia, por las libertades verdaderas... Somos el movimiento de la Cuarta Transformación”.

Mezclando imágenes de discursos diversos anteriores, como el del día que asumió el poder, la Presidenta afirma que “la Cuarta Transformación es pacífica”.

“El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular, es la democracia”, expresa en el mensaje.

“Nuestro movimiento es enorme, fuerte... Transformación. Y eso no le gusta a los que gozaban antes de privilegios, de aquellos que hoy claman una intervención externa, porque no pueden tener el apoyo popular. Y no han podido porque somos un gobierno que está cerca del pueblo, llegamos a gobernar para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo de México. Somos parte de esta transformación que inició con el Presidente López Obrador”.

Explica que la celebración es porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició su Gobierno el 1 de diciembre del 2018.

“A nosotros nos tocó el 1 de octubre del 2024. Estamos cerrando el 2025 con siete años de transformación... Siete años, celebración histórica... El pueblo de México está más consciente que nunca”, comenta.

“Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado. las conquistas del pueblo, defendamos la democracia, las libertades. Este es el México de la Cuarta Transformación. Los invito este sábado 6, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. Siete años de transformación. Siete años de conquistas”.

Invitó a los mexicanos a no olvidar la historia y continuar construyendo la Patria.

“Nos vemos este 6 de diciembre a celebrar siete años de transformación y a nunca olvidar lo que ha sido nuestra historia, nuestros héroes y heroínas que nos dieron patria y hoy junto con ustedes seguimos construyendo patria”.

“Aquí nos vemos”, exclama Sheinbaum con los brazos abiertos desde el Zócalo de la Ciudad de México, imagen con la que cierra el video.