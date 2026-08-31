Inzunza reaparece en el Senado tras 125 días de ausencia

La ausencia del legislador se prolongó desde el 29 de abril de 2026, cuando faltó a la última sesión ordinaria del periodo anterior. El retiro coincidió con la presentación de cargos formales por parte del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo señalaron por presuntos nexos con el crimen organizado.

Inzunza Cázarez arribó en un vehículo de color rojo y se dirigió a su oficina, donde anticipó que ofrecería una conferencia de prensa para fijar su posición respecto a las acusaciones en su contra. Su reaparición ocurrió como senador sin grupo parlamentario, condición que asumió tras renunciar a Morena el 26 de agosto de 2026.

El senador sin partido Enrique Inzunza Cázarez reapareció este lunes, 31 de agosto de 2026, en la sede del Senado de la República, tras 125 días de ausencia derivados de los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa. El legislador afirmó tener la “conciencia tranquila” al ser entrevistado a su llegada al estacionamiento del recinto legislativo.

🤦‍♀️Inzunza reaparece en el Senado tras 118 días de ausencia El periodista @gallegoso informó que Enrique Inzunza volvió este lunes al Senado, después de más de tres meses sin presentarse físicamente a sus actividades legislativas. Su última aparición había sido el 29 de abril,...

El 2 de mayo de 2026, el entonces integrante de Morena sostuvo mediante un mensaje difundido en redes sociales que permanecería en su cargo y que refutaría “absolutamente todas las falsedades” vertidas en su contra. En esa comunicación calificó los señalamientos como calumnias y afirmó que había asumido con dignidad e integridad la representación conferida por la ciudadanía de Sinaloa.

El legislador vinculó los cargos estadounidenses con su postura contraria a la participación de Estados Unidos en operativos de seguridad en territorio mexicano, posición que expresó un día antes del comunicado emitido por la dependencia estadounidense. También destacó que ha dedicado más de 25 años al servicio público en el ámbito judicial.

Los señalamientos de EE.UU. alcanzaron igualmente a Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia al cargo de gobernador de Sinaloa el 2 de mayo de 2026, dos días después de que el Departamento de Justicia lo acusó de conspirar con el Cártel de Sinaloa. La solicitud se presentó horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) exigió pruebas al Gobierno de Estados Unidos sobre las imputaciones. Según lo expuesto por Rocha Moya, la licencia buscaba no entorpecer las investigaciones de la FGR.

Antes de la renuncia de Inzunza Cázarez a Morena, el vocero del partido pidió al legislador solicitar licencia y enfrentar las acusaciones. Tras la salida, Morena se deslindó del senador, mientras que Ricardo Monreal Ávila advirtió que la separación arriesgaba la mayoría calificada del partido en la Cámara Alta.

La reaparición se produjo en la antesala del arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, en un contexto en el que Morena impulsa a Higinio Martínez Miranda como nuevo presidente del Senado. La permanencia de Inzunza Cázarez como senador sin grupo parlamentario mantiene abierta la discusión respecto al equilibrio de votos que la bancada guinda requiere para reformas constitucionales.