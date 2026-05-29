Inzunza se reincorpora al Senado tras licencia de menos de un día

El Senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, notificó formalmente su reincorporación al cargo el 29 de mayo, mediante un oficio dirigido a Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, con sello de recibido a las 2:58 horas.

La licencia, solicitada para ausentarse durante la sesión extraordinaria convocada los días 28 y 29 de mayo, tuvo una duración de menos de 24 horas.

El senador había asegurado el jueves, a través de sus redes sociales, que se encontraba en Ciudad de México, en el Senado de la República, desde donde presentó su solicitud de licencia.

Sin embargo, no hubo registro de su ingreso al recinto legislativo ni de que acudiera a sus oficinas durante esa jornada.

Los trabajos del periodo extraordinario se extendieron durante toda la noche y madrugada.

Para cubrir su ausencia en el pleno, tomó protesta como Senador suplente a Omar López Campos, quien solicitó una licencia de dos días a su cargo como Secretario de Bienestar y Desarrollo Social de Sinaloa.

López Campos es considerado un cercano colaborador del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, también señalado por autoridades estadounidenses.

El Senador Inzunza Cázarez fue incluido el 29 de abril en una lista difundida por autoridades de Estados Unidos, junto a Rocha Moya, el Alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez y siete ex funcionarios de Sinaloa, todos señalados por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, Inzunza Cázarez no había realizado apariciones públicas, limitando sus posicionamientos a publicaciones en redes sociales.

Según el Reglamento del Senado de la República, para solicitar una licencia el legislador solo está obligado a presentar un escrito con firma autógrafa, el cual puede ser entregado a la Junta de Coordinación Política por conducto de un auxiliar, sin que sea necesaria la presencia física del Senador en el recinto.