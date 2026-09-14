Inzunza vuelve a comisiones del Senado, ahora sin partido

El senador Enrique Inzunza Cázarez fue anunciado en el pleno de la Cámara de Senadores como integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación, en su nueva calidad de legislador sin partido, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La designación ocurrió seis días después de que Morena formalizara la salida del legislador sinaloense de su bancada. La separación se produjo luego de que la justicia de Estados Unidos solicitara al Gobierno de México su extradición por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Inzunza Cázarez ya formaba parte de ambos órganos legislativos. Se integró a la Comisión de Gobernación en octubre de 2024 y a la de Puntos Constitucionales en abril de 2026, por lo que el acuerdo de la Jucopo lo mantuvo en esos espacios, aunque sin la representación de Morena.

Tras la salida del senador, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena, informó que el grupo parlamentario emprendería una reconfiguración de las comisiones. El primer paso fue la destitución de Inzunza Cázarez de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

En conferencia de prensa, Mier Velazco detalló que durante la semana del 21 de septiembre de 2026 se definirían los propietarios y suplentes de los escaños, una vez concluidas las definiciones partidistas del oficialismo. A partir de ello, la bancada determinaría las nuevas presidencias, secretarías y sustituciones para el trabajo en comisiones.

En la misma sesión, el Senado aprobó por unanimidad el ingreso al territorio nacional de 139 militares de la División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, quienes participarán en un ejercicio especializado conjunto en el Centro Nacional de Adiestramiento Santa Gertrudis, en Chihuahua.

Según el oficio aprobado, el Senado concedió autorización a la titular del Poder Ejecutivo Federal para permitir la entrada de los efectivos extranjeros, quienes arribarán a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense a partir del 20 de septiembre de 2026 y abandonarán el país el día 30 del mismo mes y año, al término del adiestramiento.