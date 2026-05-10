IPN desmiente renuncia de su director general, ante rumores en redes sociales

La Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional emitió este 10 de mayo un comunicado oficial en el que negó ser administradora de la página de Facebook denominada “Consejo General Consultivo IPN”, a través de la cual circularon versiones sobre la presunta renuncia del director general del organismo, Arturo Reyes Sandoval.

La dependencia advirtió que todo lo publicado por esa página carecía de validez oficial y debía considerarse falso o no autorizado.

En el comunicado, la Secretaría General precisó que cualquier información oficial del instituto y del Consejo General Consultivo debía publicarse exclusivamente a través de los canales y redes oficiales autorizados, por lo que exhortó a la comunidad politécnica y al público en general a mantenerse informados únicamente mediante los medios institucionales del IPN para evitar confusiones o desinformación.

Los rumores sobre la salida de Reyes Sandoval se produjeron en medio de un conflicto institucional originado en julio de 2025, cuando la dirección del IPN dio por terminado el convenio con la Fundación Politécnico Nacional y creó la asociación civil “Corazón Guinda y Blanco A.C.” para gestionar donativos.

La fundación acusó a Reyes Sandoval de desviar recursos provenientes de cuotas, rendimientos financieros y aportaciones destinadas a becas y proyectos, y presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunto peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones.

Reyes Sandoval rechazó los señalamientos y sostuvo que la ruptura con la fundación respondió a presuntos malos manejos previos en ese organismo, al tiempo que defendió la legalidad del nuevo patronato.

El conflicto derivó en protestas de estudiantes que exigieron su renuncia y señalaron afectaciones a servicios, becas y la operación institucional del IPN.

La presión judicial sobre el director se intensificó el 17 de marzo pasado, cuando la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al Órgano Interno de Control del IPN ampliar las investigaciones para incluir al propio Reyes Sandoval, al entonces secretario general, Carlos Ruiz Cárdenas, y al entonces secretario de administración, Javier Tapia Santoyo.

El tribunal determinó que el presunto esquema de retención indebida del Impuesto Sobre la Renta dde más de 30 mil empleados, instrumentado durante la quincena 21 de noviembre de 2022 mediante el llamado Plan de Beneficios Múltiples, no podía haber sido ejecutado por una sola persona y requería participación y consentimiento de la cadena jerárquica.

La semana previa al comunicado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había instruido a Reyes Sandoval a dar explicaciones públicas respecto a las irregularidades denunciadas, tras reunirse con él y con Mario Delgado, titular de la SEP, durante una gira en Palenque.

“Esta misma semana van a explicar perfectamente por qué se hizo esto y también las denuncias que ha habido en torno a cómo se manejaba la Fundación”, afirmó la Mandataria nacional.

Sheinbaum Pardo defendió el perfil del director al destacar su trayectoria como investigador en la Universidad de Oxford, aunque sostuvo que cualquier investigación debería llegar a sus últimas consecuencias de acreditarse irregularidades.