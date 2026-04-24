Irapuato, Guadalajara y Ecatepec, las ciudades consideradas como más inseguras en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondientes al primer trimestre de 2026, donde Irapuato, Guadalajara y Ecatepec son consideradas como las más inseguras.

En la lista, Culiacán ya no está entre las más altas, aunque aún sigue en la lista de las 10. Para este período, se ubicó en la posición seis, con un 84.4 por ciento de la población que considera como inseguro vivir en ese lugar.

Los Mochis se posicionó entre las once áreas urbanas con menor percepción de inseguridad a nivel nacional, con 21.1 por ciento, mientras que Mazatlán, Sinaloa, registró 79.5 por ciento, también por encima del promedio nacional de 61.5 por ciento.

La lista de las ciudades donde la población dijo sentirse más insegura es encabezada por Irapuato, Guanajuato, con 92.1 por ciento, seguido de Guadalajara con 90.2 por ciento y Ecatepec, Estado de México, con 87.6 por ciento.

La ENSU se realiza de manera trimestral en 91 áreas urbanas del país y recolectó sus datos del primer trimestre de 2026 entre el 23 de febrero y el 13 de marzo del mismo año, con un tamaño de muestra de 27 300 viviendas.

El estudio tiene por objetivo informar sobre la percepción ciudadana respecto a la seguridad pública y proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en la materia.

A nivel nacional, el porcentaje de personas que consideró inseguro vivir en su ciudad fue de 61.5 por ciento, lo que representa una disminución estadísticamente significativa frente al 63.8 por ciento reportado en diciembre de 2025.

En cuanto a la atestiguación de conductas delictivas o antisociales en los alrededores de la vivienda a nivel nacional durante el primer trimestre de 2026, el consumo de alcohol en las calles encabezó la lista con 57.7 por ciento de menciones, seguido por robos o asaltos con 45.5 por ciento, venta o consumo de drogas con 39.3 por ciento, vandalismo en viviendas o negocios con 38.4 por ciento y disparos frecuentes con armas con 36.5 por ciento.

Respecto al desempeño de las autoridades de seguridad pública, 87.3 por ciento de la población percibió a la Marina con un desempeño muy o algo efectivo; 85.5 por ciento al Ejército; 84.9 por ciento a la Fuerza Aérea Mexicana; 77.0 por ciento a la Guardia Nacional; 56.1 por ciento a la policía estatal, y 50.8 por ciento a la policía preventiva municipal.

La encuesta también registró que 30.1 por ciento de la ciudadanía consideró que la situación de inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 27.1 por ciento anticipó un empeoramiento.

Solo 24.7 por ciento manifestó expectativas de mejora.

A nivel de hábitos, 43.7 por ciento de la población adulta modificó su costumbre de llevar objetos de valor por temor a ser víctima de un delito, y 39.1 por ciento dejó de caminar de noche en los alrededores de su vivienda, lo que evidencia el impacto cotidiano de la percepción de inseguridad en el comportamiento de la ciudadanía en todo el País.