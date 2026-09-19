Irrumpen armados y matan a dirigente del PRI en Tetecala, Morelos

Zenón Juárez Hernández, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, murió tras un ataque armado registrado la noche del 18 de septiembre de 2026 en la colonia Centro de ese municipio, en el que también perdió la vida otro hombre.

Según reportes policiales, alrededor de las 20:40 horas un grupo de hombres armados ingresó de manera violenta a un inmueble ubicado en la calle Abasolo y disparó contra las personas que se encontraban en su interior.

Una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada con heridas de gravedad al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde falleció minutos después. Los reportes difundidos presentan discrepancias respecto a cuál de los dos hombres murió en el inmueble y cuál en el hospital, así como en el punto exacto de la agresión: una versión local ubicó el ataque en el exterior de una vivienda de la calle Guerrero, perpetrado desde un vehículo, cerca de las 21:00 horas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) confirmó la muerte del dirigente priista e informó que el levantamiento de los cuerpos se realizó en dos puntos: la vivienda donde ocurrió la agresión y el hospital al que ingresó una de las víctimas en estado crítico.

La FGE señaló que mantiene abiertas todas las líneas de investigación para establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los autores materiales e intelectuales. Hasta el momento, la dependencia no reportó personas detenidas por el doble homicidio.

Tras el ataque, elementos de corporaciones policiacas y de las fuerzas armadas acudieron a la colonia Centro para resguardar la zona y preservar los indicios, mientras personal de servicios periciales de la FGE inició las diligencias correspondientes.

Además de encabezar el Comité Municipal del PRI en Tetecala, Juárez Hernández se desempeñó como titular del Sistema de Agua Potable del municipio. Dentro del partido, su trabajo se centró en la movilización territorial y la reorganización de la estructura priista en la región poniente de Morelos.

El Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos emitió un comunicado en el que condenó la agresión contra su dirigente municipal. “Condenamos el cobarde asesinato de Zenón Juárez Hernández”, expresó la dirigencia estatal, que exigió justicia y castigo para los responsables.

La identidad de la segunda víctima no fue dada a conocer por las autoridades ministeriales, que continuarán con las indagatorias para esclarecer el doble homicidio.