Isabel Díaz Ayuso suspende gira por México y acusa de supuestas amenazas a Sheinbaum

El Gobierno de la Comunidad de Madrid acusó al Gobierno de México de haber amenazado a los organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebra la gala si la Presidenta de esa demarcación española, Isabel Díaz Ayuso, acudía al evento, en cualquier momento y tanto al acto como al recinto mismo.

La denuncia fue publicada a través de un comunicado oficial emitido desde Ciudad de México por la Comunidad de Madrid.

Según el comunicado de la Comunidad de Madrid, la gala de los Premios Platino —copatrocinada por dicha administración y el Ayuntamiento de Madrid, y que alterna su sede entre Cancún, México, y Madrid, España— se encontraba programada durante el fin de semana como parte de la agenda de Díaz Ayuso, quien además tenía previstas reuniones con representantes del mundo del cine español e iberoamericano.

Ante la supuesta presión del Gobierno mexicano, la política española resolvió mantener sus reuniones con los organizadores, pero desistió de asistir a la gala para no perjudicar a los empresarios mexicanos ni a los participantes del evento internacional.

Adicionalmente, expuso que el supuesto boicot obligó a Díaz Ayuso a cancelar la tercera parte de su viaje, que tenía prevista una visita a Monterrey, Nuevo León, con lo que la funcionaria española regresó anticipadamente a Madrid.

También denunció que el Gobierno mexicano exigió el nombre y apellidos de todas las personas que sostuvieran reuniones con Díaz Ayuso durante su estancia en el País, y calificó de “insólito” que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo amenazara a una representante política extranjera por razón de sus ideas.

El texto señaló que la administración de Sheinbaum Pardo atacó a Díaz Ayuso diariamente en su programa matutino de televisión y llamó al boicot de varios de sus eventos, y describió la actuación del Gobierno mexicano como una “deriva totalitaria y violenta” que condujo al país a “graves episodios antidemocráticos”.

La Comunidad de Madrid concluyó que el Gobierno mexicano expulsó a Díaz Ayuso “amenazando a los organizadores de un evento de cine internacional”, en un gesto que calificó de “sin precedentes” contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión.