$!Islas Marías, proyecto poco rentable: en 2024 recuperó apenas 15% de su costo de operación

El Centro Turístico Islas Marías recibió 4 mil 128 turistas, incluyendo 226 cortesías, y generó ingresos por 22 millones 406 mil pesos en 2024.

Operarlo costó a la Secretaría de Marina 152 millones 387 mil pesos, casi siete veces más, según dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega correspondiente a la Cuenta Pública 2024.

En el documento se explica que en un diagnóstico hecho en 2022, la propia Secretaría de Marina “reconoció como problema público que la vocación de turismo ambiental e histórico-cultural sustentable de la Reserva de la Biósfera de Islas Marías está desaprovechada para su disfrute por los turistas que quieran visitar o alojarse en el Archipiélago”, por lo que se implementó un programa presupuestario específico para atender la situación.

Se trata del Programa presupuestario E003 “Adquisición, contratación y desarrollo de programas para impulsar el turismo de bajo impacto ambiental” (Pp E003) que en 2024 ejerció un presupuesto público de 152 millones 387 mil pesos.

¿El objetivo? prestar servicios de bajo impacto ambiental a los turistas que buscan hospedarse en el Archipiélago del Pacífico mediante la coordinación y seguimiento de las estrategias para el desarrollo sostenible, la capacitación del personal naval, la promoción del recinto y la prestación de servicios turísticos de bajo impacto ambiental.

Sin embargo, al cruzar los datos sobre el número de visitantes en dicho año y la derrama económica que significaron, se advierte que a poco más de tres años de inaugurado, el proyecto impulsado por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador aún no es rentable porque apenas recupera el 15 por ciento de los costos de mantenimiento y operación.

“En relación con la contribución del Pp E003, se constató que el comportamiento de los turistas que visitaron el Archipiélago de las Islas Marías y los ingresos que se recaudaron presentaron una disminución, ya que para 2024 fueron de 22 millones 406 mil pesos, lo que representó un 40.3 por ciento menos que los 37 millones 531 mil pesos recibidos en 2023, situación similar en la atención de turistas, debido a que se registraron 6 mil 004 visitantes en 2023 y 3 mil 902 en 2024, lo que implicó una reducción de 2 mil 102 asistentes (35.0 por ciento), por lo que se requiere que se establezcan los mecanismos para incrementar el número de turistas y, con ello, procurar la solución a la problemática que dio origen al Programa presupuestario E003”, de detalla en las conclusiones de la auditoría.

En días pasados, Animal Político publicó este reportaje en el que dio a conocer que, pese a los objetivos planteados cuando se abrió el Centro Turístico Islas Marías, los visitantes cada vez son menos. En promedio 80 por semana cuando previo a su inauguración se estimó que la Isla Madre, la más grande, tendría capacidad para atender a 640 diarios.



Alertan por menos visitantes

El interés por visitar las Islas Marías ha ido a la baja por dos razones principales: el costo del paquete básico duplicó su precio en apenas tres años al pasar de 5 mil 455 a 10 mil 740 pesos, además de que hace falta publicidad para darlo a conocer, pues incluso hay visitantes que, previo a su llegada, siguen pensando que es como una cárcel.

Para justificar la pérdida de interés por el destino turístico, la Secretaría de Marina informó a la ASF que la reducción de visitantes estaba asociada a una reestructuración logística en la programación de los zarpes semanales, además de que en septiembre y octubre no reciben visitantes debido a la temporada de lluvias y huracanes.

“No obstante, se constató que, si bien el indicador establecido en la MIR obtuvo un resultado positivo en 2024, la meta disminuyó respecto del año previo”, subrayó el órgano fiscalizador.