”Es como el caso de ayer, que la Embajadora de Israel en México expresa que no está conforme con nuestra postura, tiene todo su derecho a decirlo, a manifestarlo, porque somos libres, nosotros respetamos al Gobierno de Israel, y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra, nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierdan la vida ningún ser humano de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos”, declaró López Obrador.

Reiteró su posición de “no tomar partido” y de pedir un diálogo para la paz en la Organización de las Naciones Unidas.

”Queremos que se garantice el principal de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y somos pacifistas, entonces respetamos mucho su comunicado, pero ojalá y nos comprenda porque nuestra política exterior se alimenta de principios y está definida en la Constitución [...] No voy a polemizar. Respeto lo que dijo ella. Sencillamente quiero que se conozca cuál es el fundamento de nuestra postura”, subrayó el mandatario nacional.

“Y somos pacifistas, entonces respetamos mucho su comunicado, su postura, pero ojalá y nos comprenda, porque nuestra política exterior se alimenta de principios”, sostuvo López Obrador, quien también citó el Artículo 89 de la Constitución, que pide basar la política exterior mexicana en la no intervención, la solución pacífica de controversias y la lucha por la paz.

”Se ha recogido todo lo que se ha venido haciendo para defender la soberanía de México, para mantener buenas relaciones con todos los pueblos. Está en el artículo 89 de la Constitución, me tengo que ajustar a esos principios que son el fruto de nuestra historia”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Esto es lo que cumplimos, y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo de Israel, y nuestro respeto y nuestras condolencias al pueblo palestino, y a todos los pueblos que sufren por la violencia, y lo que tenemos que procurar es construir la paz para que nuestros pueblos no sufran”, sentenció el político tabasqueño.

Por otra parte, el mandatario mexicano reiteró que su Administración, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estaba atendiendo a los connacionales que se encontraban en la zona del conflicto palestino-israelí, para que regresaran al país.

López Obrador reveló que había alrededor de mil mexicanos que habían expresado su deseo de regresar a México en alguno de los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que fueron enviados a Tel Aviv.