Jalisco identifica a 17 policías por uso indebido de la fuerza en protesta del agua; piden videos para investigar

Este jueves 15 de octubre, la Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer que identificó a 17 policías por presunto uso indebido de la fuerza durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara, en protesta por la calidad y el suministro de agua potable.

Los oficiales enfrentan investigaciones internas que podrían derivar en sanciones desde una amonestación hasta la separación del cargo, informó el Secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández.

El funcionario explicó que el área de Asuntos Internos integró un expediente con más de 200 videos grabados desde diferentes ángulos durante la movilización.

La revisión del material y las comparecencias de los agentes identificados permitieron detectar presuntas actuaciones fuera de los protocolos y reacciones desproporcionadas durante el operativo.



Investigación interna y rendición de cuentas

Los 17 oficiales ya fueron citados a declarar ante personal de Asuntos Internos y sus expedientes continúan en integración.

Hernández aseguró que las investigaciones también pueden alcanzar a los mandos policiales y sostuvo que “ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”.

El Secretario reconoció que durante el operativo hubo errores en la aplicación de los protocolos policiales y que algunos agentes actuaron de manera impulsiva ante el enojo o la percepción de riesgo, pese a que la instrucción era mantener la contención.

“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, admitió.

Como parte de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad pidió a la ciudadanía compartir videos que permitan ampliar la revisión de los hechos.

Hernández también indicó que la dependencia trabajará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y proporcionará la información que le sea requerida para esclarecer las actuaciones policiales.



CNDH atrae el caso y recaba testimonios

Por separado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación por probables violaciones a derechos humanos durante y después de la manifestación, luego de ejercer su facultad de atracción.

El organismo informó que está a la espera de recibir formalmente el expediente integrado por la CEDHJ.

La CNDH también se reunió con representantes de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Jalisco para solicitar información sobre la situación jurídica de las 39 personas puestas a disposición de las autoridades.

Además, contactó a víctimas para recabar testimonios, facilitar la presentación de quejas y practicar certificaciones médico-legales relacionadas con posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

El organismo informó que también recibió denuncias sobre posibles irregularidades en el acceso a una defensa jurídica adecuada, que serán analizadas durante la investigación.

En su comunicado, reafirmó su compromiso con “la protección del derecho a la protesta pacífica y la erradicación y sanción del uso de la fuerza y la tortura para reprimirlo”, y señaló que buscará determinar las posibles violaciones dentro de sus atribuciones.



Convocan a revisar los protocolos de actuación policial

Hernández convocó al Congreso de Jalisco, a la CEDHJ, a organizaciones de la sociedad civil, colectivos, especialistas en seguridad y derechos humanos y cámaras empresariales a participar en una mesa de trabajo para revisar los lineamientos vigentes y proponer ajustes a los manuales de actuación durante manifestaciones.

El funcionario señaló que los protocolos nacional y estatal establecen niveles para el uso de la fuerza, pero propuso revisar su aplicación y actualizar los lineamientos de actuación para “establecer ese manual” que guíe la respuesta policial durante las manifestaciones.

Las investigaciones de Asuntos Internos y de la CNDH, así como la revisión de los protocolos policiales, buscan determinar las posibles responsabilidades por los hechos del 11 de octubre, durante la manifestación en Guadalajara para exigir mejoras en la calidad y el suministro de agua potable.