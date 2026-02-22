$!Jalisco, Nayarit y estos estados suspenden clases el lunes ante bloqueos y enfrentamientos tras abatimiento de ‘El Mencho’

Los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Colima, así como instituciones educativas en Guanajuato y Veracruz, suspendieron clases presenciales el lunes 23 de febrero ante la ola de violencia que se desató este domingo en diversas entidades del país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer la cancelación de actividades educativas en todo el estado, así como la suspensión de eventos masivos que estaban contemplados para este domingo.

A esta medida se sumó la Universidad de Guadalajara al determinar la cancelación de actividades escolares y administrativas con el fin de proteger a estudiantes y personal de la institución.

Asimismo, informó que “los recintos culturales de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y demás espacios culturales universitarios, suspenderán sus actividades y eventos programados hasta nuevo aviso”.

Durante la mañana de este domingo, el gobernador de Jalisco informó sobre el despliegue federal en Tapalpa que generó enfrentamientos en la zona. Indicó además que, a raíz del operativo, “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.

Ante la situación, Lemus instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” con el objetivo de inhibir actos contra la población.

En tanto, la Secretaría de Educación de Nayarit, estado a cargo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, también informó sobre la suspensión de clases en todos los niveles educativos.

“Esta medida preventiva responde al compromiso de priorizar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones que actualmente prevalecen”, indicó la dependencia en un comunicado.

Asimismo, hizo un llamado a padres, madres y tutores a mantenerse atentos a canales oficiales, donde se informará sobre la reanudación de actividades académicas.

Michoacán, Colima y Oaxaca también suspenden clases ante ola de violencia por muerte de “El Mencho”

Oaxaca, Colima y Michoacán también cancelaron las clases para este lunes 23 de febrero ante los enfrentamientos y bloqueos derivados del operativo en Jalisco y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.