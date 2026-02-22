$!Jalisco, Nayarit y estos estados suspenden clases el lunes ante bloqueos y enfrentamientos tras abatimiento de ‘El Mencho’

Los estados de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca y Colima, así como instituciones educativas en Guanajuato y Veracruz, suspendieron clases presenciales el lunes 23 de febrero ante la ola de violencia que se desató este domingo en diversas entidades del país por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Mediante redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer la cancelación de actividades educativas en todo el estado, así como la suspensión de eventos masivos que estaban contemplados para este domingo.
A esta medida se sumó la Universidad de Guadalajara al determinar la cancelación de actividades escolares y administrativas con el fin de proteger a estudiantes y personal de la institución.
Asimismo, informó que “los recintos culturales de la Universidad de Guadalajara, entre ellos el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y demás espacios culturales universitarios, suspenderán sus actividades y eventos programados hasta nuevo aviso”.
Durante la mañana de este domingo, el gobernador de Jalisco informó sobre el despliegue federal en Tapalpa que generó enfrentamientos en la zona. Indicó además que, a raíz del operativo, “individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades” en distintos puntos de esa región y en otras zonas del estado.
Ante la situación, Lemus instruyó la instalación inmediata de la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y la activación del “código rojo” con el objetivo de inhibir actos contra la población.
En tanto, la Secretaría de Educación de Nayarit, estado a cargo del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, también informó sobre la suspensión de clases en todos los niveles educativos.
“Esta medida preventiva responde al compromiso de priorizar la seguridad de la comunidad escolar ante las condiciones que actualmente prevalecen”, indicó la dependencia en un comunicado.
Asimismo, hizo un llamado a padres, madres y tutores a mantenerse atentos a canales oficiales, donde se informará sobre la reanudación de actividades académicas.
Michoacán, Colima y Oaxaca también suspenden clases ante ola de violencia por muerte de “El Mencho”
Oaxaca, Colima y Michoacán también cancelaron las clases para este lunes 23 de febrero ante los enfrentamientos y bloqueos derivados del operativo en Jalisco y la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
En una publicación en redes sociales, la Secretaría de Educación de Michoacán determinó suspender las clases en todas las instituciones educativas públicas e incorporadas en todos los niveles y modalidades.
Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió clases en todas las escuelas del Istmo tras el operativo realizado por fuerzas federales en Jalisco.
“Se informa que las clases se suspenderán mañana lunes 23 de febrero en todas las escuelas del Istmo y se reanudarán hasta nuevo aviso”, dijo.
La dependencia añadió que la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió un alertamiento a las personas que utilizan las carreteras que conectan a Oaxaca con Veracruz.
En tanto, la Secretaría de Educación de Colima informó sobre la cancelación de clases presenciales en la entidad, en los planteles de todos los turnos y niveles educativos.
“La prioridad del Gobierno del Estado de Colima es garantizar la seguridad de toda la comunidad escolar, por lo que ante los operativos recientes en materia de seguridad se ha optado por esta medida preventiva”, subrayó en un comunicado.
Universidades suspenden clases presenciales
En Guanajuato, la Universidad del Estado también canceló las actividades académicas presenciales a nivel medio superior y superior y detalló que se llevarán a cabo a distancia.
“Esta medida preventiva considera que gran parte de nuestros estudiantes utilizan el día domingo para trasladarse desde sus lugares de origen hacia las distintas sedes universitarias”, señaló.
Por su parte, la Universidad Veracruzana dio a conocer en un comunicado que las actividades educativas se realizarán de forma virtual en las cinco regiones universitarias con el fin de “salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, docentes y trabajadores administrativos y manuales”.
Muerte de “El Mencho” desata ola de violencia
Este domingo, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más importantes en México y el mundo, fue abatido luego de un operativo en Tapalpa, Jalisco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) agregó que, durante el operativo, el personal militar fue atacado, por lo que las fuerzas federales respondieron a la agresión. En los hechos, fallecieron cuatro presuntos integrantes del CJNG y tres resultaron heridos. Ellos perdieron la vida cuando eran trasladados a la Ciudad de México vía aérea; entre estos últimos se encontraba “El Mencho”.
El abatimiento del líder criminal dejó la mañana de este domingo múltiples bloqueos carreteros. El operativo inicial se realizó en el municipio jalisciense de Tapalpa, donde individuos quemaron y atravesaron vehículos para impedir el operativo de la autoridad en esa región y en otras partes del estado, como Puerto Vallarta. También se reportaron bloqueos carreteros en el estado vecino de Michoacán, en múltiples municipios.