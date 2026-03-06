$!Jalisco registra disminución del 47% en homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad

Jalisco ha registrado una disminución en el promedio de homicidios dolosos diarios del 47 por ciento, desde septiembre de 2024 a enero de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia de prensa matutina, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, detalló que Jalisco pasó de un promedio de 4.80 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.55 en enero de 2026, por lo que señaló que existe una reducción del 47 por ciento.

“De estos meses analizados, enero de 2026 sería el mes con la incidencia delictiva de homicidios más baja de todo este periodo analizado”, resaltó.