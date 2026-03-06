$!Jalisco registra disminución del 47% en homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad

Jalisco ha registrado una disminución en el promedio de homicidios dolosos diarios del 47 por ciento, desde septiembre de 2024 a enero de 2026, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante la conferencia de prensa matutina, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, detalló que Jalisco pasó de un promedio de 4.80 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 2.55 en enero de 2026, por lo que señaló que existe una reducción del 47 por ciento.
“De estos meses analizados, enero de 2026 sería el mes con la incidencia delictiva de homicidios más baja de todo este periodo analizado”, resaltó.
La titular del Secretariado Ejecutivo mostró una gráfica con el promedio diario de homicidios dolosos en Jalisco desde enero de 2015 y hasta el 2026, en la que resaltó “una tendencia constante a la baja”.
Destacó que enero de 2026 es el mes más bajo de los últimos 11 años, con una reducción entre 2025 y 2026 del 36 por ciento.
Delitos de alto impacto disminuyen 25 % en Jalisco
De igual forma, Marcela Figueroa informó una disminución del 25 por ciento en el promedio de los delitos de alto impacto en Jalisco.
Indicó que en septiembre de 2024 había un promedio de 41.3 delitos, mientras que en enero de 2026 se registraron 31.56 delitos diarios en promedio.
“En este caso, también como en el de homicidio, sería el mes más bajo de los últimos 17 meses”, destacó.
En el mismo sentido, los delitos de alto impacto de forma anual también presentaron una disminución del 12 por ciento al comparar enero de 2025 con enero de 2026.