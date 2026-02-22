Jalisco sigue en ‘Código Rojo’: Lemus

El Gobernador de Jalisco indicó que desde el primer minuto del operativo en Tapalpa, se han mantenido trabajos coordinados entre las autoridades del municipio y los tres órdenes de Gobierno.

Lemus Navarro indicó que el objetivo principal del operativo fue salvaguardar la seguridad de las personas, activando el código rojo, para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad, por lo que se tomaron medidas como suspensión de transporte público y los eventos masivos para inhibir mayores afectaciones a la población.

“Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el Área Metropolitana y quiero reconocer de corazón a todas las personas que integran las corporaciones de seguridad, Salud y Protección Civil, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden”, indicó Pablo Lemun Navarro.